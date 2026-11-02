Shakhtar vs Sporting chocan en el partido de la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de octubre a las 11:45 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.

Partido: Shakhtar vs Sporting

Fase: Jornada 4

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026

Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Stamford Bridge

Transmisión: Fox One o HBO Max

Shakhtar vs Sporting: Fecha del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Será el martes 3 de noviembre de 2026 que se disputará el Shakhtar vs Sporting de la Jornada 4 de la Champions League.

Shakhtar vs Sporting: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League

El martes 3 de noviembre de 2026 a las 11:45 horas es el partido de la Jornada 4 de la Champions League: Shakhtar vs Sporting.

Shakhtar vs Sporting: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?

El partido Shakhtar vs Sporting podrá verse a través de Fox One o HBO Max.