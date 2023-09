Sergio Canales enciende las alarmas en Rayados de Monterrey, luego de salir lesionado la noche de este sábado 16 de septiembre durante el partido que disputaron en contra del Club León.

Sergio Canales abandonó el terreno de juego al minuto 69 de acciones con el rostro desencajado y lleno de preocupación, tras presentar molestias de las que aún no hay información.

El mediocampista español ha sido pieza clave en el funcionamiento de la oncena dirigida por Fernando Ortiz, e incluso ha tomado la responsabilidad de marcar goles para la causa del club.

Sin embargo, la lesión que pudo haber sufrido hoy en contra del Club León, pondría en predicamento a La Pandilla con la nueva ausencia de uno de sus futbolistas en el torneo.

Hasta el momento, el conjunto regiomontano no ha dado mayor información acerca de lo sucedido con el ex jugador del Real Betis, aunque sería cuestión de tiempo para confirmar o no su baja.

Sergio Canales. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Sergio Canales anota su tercer gol en la Liga MX con Rayados de Monterrey; solo lleva cuatro partidos con el equipo

Sergio Canales convirtió este sábado 16 de septiembre su tercer gol en la Liga MX con Rayados de Monterrey en la Jornada 8 del Apertura 2023 ante el Club León.

Con tan solo cuatro partidos en La Pandilla, el mediocampista español se ha encargado de tomar la responsabilidad de aparecer en el marcador y conseguir victorias para el equipo.

Todo esto se ha visto propiciado en buena medida por las lesiones que ha sufrido la plantilla de Fernando Ortiz durante toda la temporada, perdiendo a sus delanteros nominales.

Lamentablemente para los regiomontanos, el nombre de Sergio Canales se uniría a la lista en donde se encuentran Rogelio Funes Mori, Rodrigo Aguirre y Germán Berterame.

¡¡¡G⚽⚽⚽L!!!



¡Sergio Canales! El Mago convirtió el segundo tanto del partido desde el manchón penal.

#LigaBBVAMX | #Apertura2023 | 📹#NoTeLoPierdas pic.twitter.com/nbE1ywAmbS — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 17, 2023

Rayados de Monterrey: ¿Cuándo vuelve a jugar en el Apertura 2023?

Rayados de Monterrey volverá a las acciones en el Apertura 2023 el próximo sábado 23 de septiembre en una nueva edición del Clásico Regio ante el Club Tigres.

La Pandilla visitará el Estadio Universitario para medirse al actual campeón de la Liga MX, en búsqueda de su segunda victoria consecutiva ante los felinos.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok