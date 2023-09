Si Sergio Canales pensó que jugar en México sería un paraíso, ya se dio cuenta que no, ya que la consecuencia de fichar con Rayados de Monterrey es que quedó fuera de la convocatoria de la selección de España.

La llamada ‘bomba’, Sergio Canales, que tanto publicitaron los medios regios, no ha mostrado lo que se se esperaba, ni en la Leagues Cup ni en la Liga MX, donde apenas lleva jugados algunos partidos.

Y esto parece que no pasó desapercibido por el técnico de España, Luis de la Fuente, quien simplemente no lo tomó en cuenta en esta Fecha FIFA.

¿Será que el jugador en México marcó la despedida de Canales de la selección europea? Todo hace indicar que sí.

¿Qué ha pasado con Sergio Canales?

Desde que llegó a México, Sergio Canales ha mostrado muy poco de lo que tanto se habló de él. En la Leagues Cup, donde Rayados de Monterrey llegó a semifinales, mostró algunas pinceladas, pero sólo pisó la Liga MX, la magia desapareció.

En dos partidos jugados en el Apertura 2023, contra Cruz Azul y Deportivo Toluca, simplemente no ha dado muestras de su calidad. El juego contra los cementeros lo jugó completo, contra los Diablos Rojos sumó sólo 70 minutos.

Y por esa razón en la selección de España ya no es tomado en cuenta para sus duelos de eliminatoria para la Euro 2024.

De forma sorpresiva, Sergio Canales no es contemplado por Luis de la Fuente con la Selección Española.



De forma sorpresiva, Sergio Canales no es contemplado por Luis de la Fuente con la Selección Española.

El Mago estuvo presente en el último título que consiguieron y ahora lo dejan fuera. Increíble.

Sergio Canales en la Selección de España

La historia de Sergio Canales en la selección absoluta de España no es muy amplia, destacando más su paso por la Sub 17 y la Sub 20.

Su máximo logro con La Roja fue haber ganado la Liga de Naciones de Europa en este año. Con la selección apenas suma 11 juegos en los que ha anotado un gol.

En la convocatoria de la selección de España llama la atención la llamada al joven delantero Lamine Yamal de tan sólo 16 años.

Porteros: Unai Simón, Kepa, David Raya.

Defensas: Carvajal, Azpilicueta, Le Normand, David Garcia, Pau Torres, Laporte, Balde, Gayà.

Medios: Rodri, Gavi, Mikel Merino, Zubimendi, Baena, Fabián Ruiz.

Delanteros: Morata, Joselu, Asensio, Dani Olmo, Nico Williams, Abel Ruiz, Lamine Yamal.

