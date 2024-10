Andrés Vaca sorprendió a todos los aficionados de la Selección Mexicana al denunciar un intento de censura para que ya no narre los partidos estelares en Televisa.

Desde hace tiempo, Andrés Vaca se convirtió en el narrador estelar de Televisa para los partidos de la Selección Mexicana, y desde entonces había pasado un tanto desapercibido.

Pero ahora, el joven narrador tomó una gran relevancia al decir en plena transmisión que ciertos personajes de la Federación Mexicana de Futbol no quieren que narre al Tri.

¿Qué dijo Andrés Vaca de la Selección Mexicana?

En pleno partido, Andrés Vaca dijo que, personas dentro de la Federación Mexicana de Futbol, no quieren que narre los partidos de la Selección Mexicana.

“Se le está volteando la afición a la Selección Mexicana. Esto se solamente se corrige no regalando boletos, no haciendo campañitas, no poniendo a futbolistas a hacer sus famosos videos, no utilizando palabras pedorras como ‘empoderar futbolistas’, esto es con futbol”, inició Andrés Vaca.

“Se fijan más en lo que decimos con el micrófono, van y tocan puertas y ‘que Vaca no narre más, por favor que no diga las cosas que dice’. Mejor que se fijen en lo que hacen dentro de la cancha”.

“No les gusta lo que decimos Faitelson y yo, y van con sus quejitas, que se quejen con los que están en la cancha y se ahorren los mensajes que mandan con amenazas”, culminó.

Selección Mexicana niega censura a Andrés Vaca y Televisa apoya al Tri

Luego de toda la polémica que ocasionó Andrés Vaca al denunciar un intento de censura, la Selección Mexicana negó las acusaciones del narrador de Televisa.

De acuerdo al periodista Carlos Ponce de León, colaborador de Récord, en la Selección Mexicana desconocen quién está detrás de la supuesta censura.

Además, el mismo periodista menciona que los altos mandos de Televisa no recibieron ninguna petición para quitar de las transmisiones del Tri al joven narrador.