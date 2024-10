La polémica de Andrés Vaca por haber criticado a la Selección Mexicana en su partido contra el Valencia no ha quedado atrás pues acaban de revelar las medidas que tomarán en su contra.

Tras el partido de la Selección Mexicana contra el Valencia, Andrés Vaca, lanzó una brutal crítica hacia el equipo de Javier Aguirre y a la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Andrés Vaca, comentarista de TUDN, denunció las amenazas que ha recibido de la FMF por hablar ‘mal’ de la Selección Mexicana en sus narraciones.

“Esto solamente se corrige no regalando boletos, no haciendo campañitas, no poniendo futbolista a sacar sus famosos videos, no utilizando palabras pedorras como empoderar futbolistas, esto es futbol”, dijo Andrés Vaca.

¿Andrés Vaca será castigado por criticar a la Selección Mexicana?

De acuerdo con información del periodista Miguel Ángel Arizpe, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no le gustó la crítica de Andrés Vaca a la Selección Mexicana y podría tener problemas.

“Él dijo lo que pensaba y se entiende, porque a veces sí hay quejas de esta parte por malos comentarios, sobre todo porque se supone que estamos para impulsar nuestro producto”, le revelaron fuentes cercanas a la FMF a Miguel Ángel Arizpe.

Esta fuente también insinuó que la FMF le dirá algo a Andrés Vaca sobre lo sucedido y que probablemente lo intenten callar ya que se sintieron ofendidos por sus declaraciones.

“Seguramente mañana (hoy lunes) le comentaran algo, no lo sé, pero tal vez pase”, comentó la fuente cuyo nombre no fue revelado.

David Faitelson se disculpó con la Federación Mexicana de Futbol

David Faitelson, compañero de Andrés Vaca, no se quedó callado y también compartió su opinión sobre la actuación de la Selección Mexicana aunque después tuvo que pedir disculpas.

“O sea, casi casi se vive una Gestapo (policía secreta de la Alemania nazi) dentro de la Federación Mexicana de Futbol, alguien que está buscando, en lugar de trabajar futbolísticamente para mejorar, porque este futbol mexicano, lo de hoy es vergonzoso también, estas enfrentando a un equipo B o C”, dijo David Faitelson.

“Primero que nada quiero externar mi completa solidaridad con mi compañero y amigo Andrés Vaca. No podemos permitir, de ninguna manera, que se socave la libertad de expresión así sea en algo tan banal y trivial como el futbol…”

“Y, también, quiero externar que, durante la transmisión del juego de la selección mexicana, cometí un error, una exageración, un exabrupto, cuando hice una analogía muy inapropiada y desafortunada sobre la FMF y la Gestapo. Ofrezco mis sinceras disculpas a la FMF y a quien haya podido ofender. Yo, más que nadie, no debo ni puedo hacer ese tipo de aseveraciones…”, publicó David Faitelson en su cuenta de X.