La Selección Mexicana volvió a decepcionar a todos los aficionados al empatar contra los suplentes del Valencia, uno de los peores equipos de LaLiga y Andrés Vaca ya no soportó más.

Andrés Vaca, el narrador estelar de TUDN para los partidos de la Selección Mexicana, no se guardó nada y se fue contra los directivos de la Federación Mexicana de Futbol.

Y es que en plena transmisión del México vs Valencia, el joven periodista denunció un intento de censura y hasta amenazas de ciertos personajes que están en la Federación Mexicana de Futbol.

Andrés Vaca denuncia intento de censura de la Selección Mexicana

Andrés Vaca dio un tremendo mensaje en pleno partido de la Selección Mexicana y denunció un intento de censura para que no narre más al Tri.

“Se les está volteando la afición a la Selección Mexicana. Esto se solamente se corrige no regalando boletos, no haciendo campañitas, no poniendo a futbolistas a hacer sus famosos videos, no utilizando palabras pedorras como ‘empoderar futbolistas’, esto es con futbol”, inició Andrés Vaca.

“Se fijan más en lo que decimos con el micrófono, van y tocan puertas y que ‘Vaca no narre más, por favor que no diga las cosas que dice’. Mejor que se fijen en lo que hacen dentro de la cancha”, agregó el narrador de TUDN.

“No les gusta lo que decimos Faitelson y yo, y van con sus quejitas, que se quejen con los que están en la cancha y se ahorren los mensajes que mandan con amenazas”, finalizó.

¿Quién intentó censurar a Andrés Vaca para que no narre a la Selección Mexicana?

Andrés Vaca sorprendió a todos al denunciar un intento de censura de un personaje que está directamente relacionado con la Selección Mexicana.

De acuerdo a lo que dijo Andrés Vaca, este personaje se preocupa más por lo que dice el narrador que por el funcionamiento de la Selección Mexicana.

Sin embargo, el comentarista no mencionó nombres, aunque nos hace pensar que es alguien que está trabajando en la Federación Mexicana de Futbol.