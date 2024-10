David Faitelson fue exhibido de nuevo por sus polémicas declaraciones y esta vez Miguel Herrera y Ricardo Peláez unieron fuerzas para destrozar al periodista de TUDN.

Ricardo Peláez invitó a Miguel Herrera a su programa llamado “Futbol de Cabeza”, para hablar sobre lo que dijo David Faitelson en la mesa de Futbol Picante donde lo llamaron ‘estúpido’.

Esa vez, David Faitelson aseguró que Miguel Herrera pidió como condicionante la salida de Ricardo Peláez para regresar al Club América en 2017 y este lo terminó insultando en pleno programa.

“Eres un estúpido, es lo que eres”, dijo Ricardo Peláez. “A mi no me vas a decir estúpido por decirme estúpido, aquí no estás en Televisa”, recalcó David Faitelson.

Miguel Herrera y Ricardo Peláez destrozan a David Faitelson

Ricardo Peláez unió fuerzas con Miguel Herrera para exhibir las polémicas declaraciones de David Faitelson y asegurar que no lo llamó estúpido sin tener argumentos.

En su canal de YouTube llamado “Futbol de Cabeza”, Miguel Herrera desmintió lo que dijo David Faitelson sobre haber pedido la salida de Ricardo Peláez para volver al Club América.

“Síguele diciendo como tú quieras porque yo se lo dije en un programa ‘es una tontería lo que estás diciendo, entonces tu llegaste a ESPN sacando a Murrieta para traer a José Ramón’”, dijo Miguel Herrera.

“Haya sido como haya sido, nos fue muy bien...Pero bueno mi querido David Faitelson, todo sigue igual”, afirmó Ricardo Peláez, quien mencionó algunos de sus logros con el Club América durante su gestión.

Miguel Herrera le habría dicho que sí a Club Chivas

Tras la salida de Fernando Gago del Club Chivas, Miguel Herrera, ex entrenador del Club América, demostró su interés por llegar al Rebaño Sagrado.

Aunque el próximo DT de Chivas sería Gerardo Espinoza, el Piojo Herrera habría aceptado ser entrenador de los rojiblancos a pesar de su pasado americanista.

Según el periodista de Fox Sports, Alex Blanco, le preguntó al Piojo Herrera si estaba dispuesto a dirigir al Club Chivas y el dijo que si. Esta respuesta no fue del agrado de muchos americanistas aunque está muy lejos de hacerse realidad.