Miguel Herrera vuelve a candidatearse para dirigir a la Selección Mexicana, aunque asegura que no se ofrece.

El hoy técnico del Club Tijuana, Miguel Herrera se refirió al inicio del proceso de Diego Cocca al frente de la Selección Mexicana afirmó que está listo para tomar el cargo.

En entrevista a TUDN, el Piojo indicó que siempre estará listo para tomar a la Selección Mexicana, si es que sus servicios son requeridos.

“Siempre estoy listo, siempre lo he dicho; no me candidateo, pero siempre estaré listo. Lo he repetido: nunca le diré que no a la Selección. Ya pasé ese proceso, ya viví lo que es la Selección y es algo fenomenal”, indicó el entrenador.

Y reiteró: “Siempre apoyaré a la Selección al máximo, quiero que gane, lo importante es que gane México, no importa quién esté al frente”.

Miguel Herrera, junto con Diego Cocca, Antonio Mohamed y Guillermo Almada, estuvieron en la terna final para tomar las riendas del equipo mexicano, lo que al final ganó Cocca.

Miguel Herrera opina sobre Diego Cocca

Miguel Herrera habló acerca de lo que ha sido el inicio del proceso de Diego Cocca con la Selección Mexicana.

En los dos juegos de la Liga de Naciones de la Concacaf , con lo que inició el proceso del argentino, el Tricolor derrotó 2-0 a Surinam y empató a dos goles en contra de Jamaica.

El Tricolor clasificó al Final Four de la Liga de Naciones, en donde se enfrentará contra Estados Unidos, y a los ganadores de los juegos Canadá vs. Honduras y Costa Rica vs. Panamá.

“El camino al Mundial es largo. De forma paulatina se verá lo que le gusta al técnico. Por ahora lo importante es ganar, ya después vendrá el cómo. Lo que hay que ver es que se empezó con el pie derecho y se está en camino de lograr los objetivos”, añadió el técnico de los Xolos.

Diego Cocca (Jorge Martinez / Mexsport)

Miguel Herrera en la Selección Mexicana

Miguel Herrera estuvo al frente de la Selección Mexicana por un corto tiempo. El Piojo llegó a rescatar el barco, en sustitución de Víctor Manuel Vucetich, en octubre del 2013, debido a que el Tricolor clasificó de panzazo al repechaje mundialista rumbo a Brasil 2014.

Con el Piojo al frente, el Tricolor llegó a octavos de final del mundial brasileño, ganó la Copa Oro 2015 y se quedó en la fase de grupos de la Copa América de ese mismo año.

Miguel Herrera fue despedido como entrenador del equipo nacional, después de agredir al comentarista Christian Martinolli, un día después de coronarse en la Copa Oro.

