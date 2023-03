El Chicharito Hernández opinó en un streaming en su canal sobre los abucheos que se llevó la Selección Mexicana en su más reciente partido.

Chicharito Hernández, que tiene el récord del máximo goleador de la Selección Mexicana, además de confesar que está trabajando para poder ser tomado en cuenta, dio su punto de vista sobre los abucheos que la afición le hizo al equipo.

El equipo mexicano sufrió primero ante Surinam en Paramaribo y luego batalló mucho para sacar un empate 2-2 ante la selección de Jamaica, todo esto en duelo del Grupo A de la Concacaf Nations League.

La Selección Mexicana ya tiene su boleto a la siguiente ronda de la Concacaf Nations League

La Selección Mexicana finalizó líder del Grupo A en la Concacaf Nations League, luego de sus dos partidos más recientes en esta competición.

Con esto y al quedar en la cima, México, ahora bajo la gestión de Diego Cocca, jugará el Final Four en Las Vegas, en el mes de junio, para buscar volver a conseguir ese campeonato.

Cabe recordar que en la última edición, bajo las órdenes del Tata Martino, México cayó en la final de este torneo ante la Selección de los Estados Unidos.

Chicharito Hernández en llanto (Captura de Video)

¿Qué dijo el Chicharito Hernández sobre los abucheos a la Selección Mexicana?

El Chicharito Hernández habló sobre los abucheos que se le hicieron a la Selección Mexicana tras el juego ante la Selección de Jamaica en el Estadio Azteca.

“¿Dónde está el apoyo?”, dijo el delantero del LA Galaxy y canterano del Club Chivas.

“Porque cuando caen los goles y todo va saliendo muy bien no hay apoyo, festejas, no apoyas, y entonces cuando abucheas no estás apoyando”, añadió el mexicano, que en algún momento fue pieza clave del Manchester United.

Y agregó en su transmisión: “Creo que esa es la diferencia. Eso es lo que yo creo.”

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok