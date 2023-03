Ricardo Ferretti señaló que la afición que no cuenta con criterio fue la que abucheó a la Selección Mexicana en el duelo contra Jamaica.

Algunos jugadores de la Selección Mexicana, fueron abucheados durante todo el partido y al final del empate a dos goles contra los jamaicanos, todo el equipo fue despedido por abucheos. Ante esto, el veterano director técnico, ahora al mando de Cruz Azul, opinó que se dejó influenciar.

Los abucheos, mencionó el Tuca son, “situaciones normales”.

La prensa estuvo involucrada en esto, según opinó el entrenador: “Ustedes (los medios) tienen que hacer su trabajo, tienen que opinar ¿si influye en la afición? Sí. Si el aficionado no tiene criterio, de deja influenciar”.

Los medios son incendiarios, agregó el Tuca, pero todos se mueven según es la crítica: “Cuando ustedes tienen comentarios positivos, pues me siento muy bien con ustedes y cuando viene la crítica, los quiero golpear. Me halagan, son mis amigos. Me critican, son mis enemigos”.

La gente tiene derechos dice el Tuca Ferretti

Para Ricardo Ferretti, técnico de Cruz Azul, la afición se ha dejado influencia por los medios de comunicación y por eso abuchearon a la Selección Mexicana en el duelo contra Jamaica en la cancha del estadio Azteca.

El Tricolor empató a dos contra Jamaica y clasificó al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf , pero la actuación no dejó nada satisfecha al público, que abucheó a jugadores como Memo Ochoa y Raúl Jiménez y después al público en general.

El Tuca señaló que la gente se deja influencia por los medios, pero también aceptó que: “La afición tiene derecho a exigir a manifestase y nosotros lo que tenemos es trabajar, ir a la cancha y hacerlo lo mejor posible”.

El ‘Tuca’ al momento de ser presentado como estratega del Tri en 2016. (Isabel Mateos / Cuartoscuro)

El Tuca y la Selección Mexicana

Ricardo Ferretti estuvo como técnico interino de la Selección Mexicana en tres ocasiones.

En 1993 estuvo a cargo de un equipo B que se preparaba para la Copa Oro , mientras que el cuadro A estaba en la Copa América de Ecuador.

En el 2015, dirigió un par de partido, el más importante fue contra Estados Unidos, para ganar el pase a la Copa Confederaciones.

En el 2018 estuvo a cargo para cumplir el trámite de jugar una serie de partidos amistosos por Argentina.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok