Luis Chávez vivió un emotivo momento en el partido entre la Selección Mexicana cuando vio a su padre luego de 10 años, pues se fue como indocumentado a Estados Unidos.

El caso de Luis Chávez, fue un claro ejemplo de los alcances del futbol, pues va mucho más allá de un marcador. En esta situación, reunió familias.

Y es que el jugador de Club Pachuca y de la Selección Mexicana tuvo la oportunidad de tener a su papá en las gradas, apoyándolo.

Las cámaras captaron el emotivo momento en el que Chávez fue a abrazar a su padre al salir a la cancha.

Sin duda alguna, el abrazo conmovió a los fanáticos. Además, Luis Chávez ha sido constante en las convocatorias de Gerardo Martino y es probable que esté en la lista definitiva de Qatar 2022.

Padre de Luis Chávez revive el momento

El padre del jugador, Luis Chávez habló para TUDN y contó parte de su historia.

Y es que, tuvo que irse a Estados Unidos ante la falta de oportunidades en México y no ver a sus hijos durante un largo tiempo.

“Fue algo muy doloroso para mí y en mi casa, porque hacerles entender que realmente no había pasado eso de que yo los había abandonado. Yo nunca había dejado tanto tiempo a mis hijos”, dijo.

Luis Chávez sobre el reencuentro con su padre

Por otro lado, Luis Chávez aceptó en conferencia de prensa, que estaba muy feliz de que su padre pudiera verlo jugar futbol pues no había sucedido en mucho tiempo.

“Representa mucho orgullo. Mi papá tiene mucho tiempo que no me ve jugar fútbol por el tema de que se vino acá a buscar trabajo y hoy que tengo la posibilidad de jugar con la Selección en Estados Unidos y que me vaya a ver me pone muy feliz”, aseguró.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok