Para Ricardo La Volpe, Edson Álvarez es el nuevo Rafa Márquez en la Selección Mexicana.

En una entrevista, el Bigotón Ricardo La Volpe compartió lo que pasa por su mente cuando Edson Álvarez aparece jugando.

Y no, no tuvo miedo el ex entrenador de la Selección Mexicana en señalar y comparar al canterano americanista con el histórico del FC Barcelona.

Las palabras de Ricardo La Volpe sobre Edson Álvarez

Cabe recordar que Ricardo La Volpe tuvo a Edson Álvarez en el Club América y el argentino fue quien debutó al ahora jugador del Ajax de Ámsterdam.

Y estas fueron las palabras del sudamericano al respecto:

“A Edson Álvarez yo lo veía cómo salía jugando y en mi mente era Rafa Márquez”, dijo La Volpe, quien tuvo la posibilidad de dirigir a los dos.

Ricardo Antonio, estuvo al frente de la Selección Mexicana en el proceso mundialista de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, en la que el Tricolor fue eliminado en octavos de final ante la Selección de Argentina.

Rafa Márquez podrá jugar su quinta Copa del Mundo (Jorge Martínez/Mexsport)

Edson Álvarez y su partida a Europa tras dejar al Club América

El talento y sus buenos partidos con el Club América llevaron a Edson Álvarez al futbol de Europa.

El apodado Machín dejó a las Águilas y desde hace algún tiempo es parte del Ajax de Ámsterdam en la Eredivisie.

Poco a poco el futbolista se fue ganando un lugar al grado que ya es titular indiscutible en el cuadro neerlandés.

Además, Álvarez se ha ganado un lugar en la Selección Mexicana y estará en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Por lo tanto, en Doha disputará su segundo Mundial, pues ya estuvo en Rusia 2018 cuando México estaba bajo las órdenes del colombiano Juan Carlos Osorio.

Ahora, Álvarez ha sido comparado por el Bigotón con Rafa Márquez.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok