Guillermo Ochoa afirma que la tensión permanente que se vive en el entorno de la Selección Mexicana, es causada por la prensa, una prensa que ha retrocedido en su evolución y mucho tiene que ver para esto, las redes sociales.

En el marco del juego entre la Selección Mexicana y la Selección de Polonia , en la primera jornada del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, Guillermo Ochoa no se anduvo con medias tintas.

“La presión que se vive en México, por la experiencia que he tenido al crecer en un ambiente como el que se vive en el Club América, es fuerte, pero depende de cómo lo tomes, de cuánto caso hagas o veas”, comentó el guardameta.

La globalización que se ha vivido en los medios de comunicación, provoca que el llamar la atención sea lo principal, no la información, y eso lo ve como “un retroceso”.

Selección Mexicana: Guillermo Ochoa insulta a los medios de comunicación

Guillermo Ochoa señaló que los medios de comunicación, con la aparición de las redes sociales, han retrocedido. “Y no me importa que me ataquen por eso”, indicó.

En un momento de reflexión, el portero del Club América dijo: “México es un país de mucho futbol, a todas horas se habla de este deporte en todos los medios, hay mucho espacio que llenar, diarios deportivos”.

La palabra tendencia, ha sido el detonante: “de buscar los clicks, jalar audiencia” señaló el portero de la Selección Mexicana.

Y eso de jalar la audiencia, no siempre es en forma leal: “Hay gente que nada tiene que ver con el deporte y que mete a hablar de futbol. La cabeza de una nota dice una cosa, y nada que ver”.

Guillermo Ochoa culpa a la prensa de “el retroceso en el futbol”

El ahora cinco veces mundialista, Guillermo Ochoa, dijo que la prensa deportiva ha retrocedido, debido a la aparición de las redes sociales.

“Todo lo que se vende en los medios de comunicación, ha provocado que se haya retrocedido un poco con eso, y sé que me van a criticar mucho, pero debemos de avanzar en todas las áreas., tanto en el futbol, como en esto que hablamos” concluyó.

