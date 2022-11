Gerardo Martino está muy tranquilo con el desempeño de la Selección Mexicana, la cual perdió este miércoles ante su similar de Suecia en su último duelo antes de Qatar 2022.

El Tata Martino habló tras el partido disputado en Girona y se mostró tranquilo, pues consideró que la Selección Mexicana “va a competir muy bien” en la justa mundialista.

“Me voy con la sensación de que vamos a competir muy bien (en el Mundial). Entro al vestuario y veo a los jugadores muy involucrados en cuestiones de futbol y temas a solucionar”, señaló.

Gerardo Martino no garantiza que Raúl Jiménez sea titular vs Polonia

Otro de los temas importantes de los que habló Gerardo Martino fue sobre el regreso de Raúl Jiménez, quien volvió a jugar un partido tras 77 días de inactividad.

El Lobo Mexicano ingresó de cambio al segundo tiempo, pero la realidad es que lució poco o nada, pues se le notó su falta de buena forma física y futbolística.

Fue por esta razón, que el Tata Martino no aseguró que Raúl Jiménez vaya a ser el delantero titular para el primer partido del Tri en Qatar, ante Polonia.

“No puedo hacer una evaluación de Raúl después de este partido. Nuestras expectativas eran altas y afortunadamente terminó bien. No mido a los número nueve por los goles que hacen, sino por lo que aportan al equipo en la generación del juego”, dijo.

#FueraTata se hizo tendencia tras nueva derrota de la Selección Mexicana

Como era de esperarse, tras la derrota de la Selección Mexicana ante Suecia, el principal señalado fue el entrenador argentino, tanto que el #FueraTata se volvió a hacer tendencia.

Y es que la afición no quiere al Tata Martino y preferiría que fuera un utilero dirigiera al Tri en el Mundial con tal de no ver al argentino, pero no se les cumplirá su deseo.

En ese sentido, el DT argentino señaló que lo único que cambiará la percepción de la afición mexicana serán los resultados obtenidos en el Mundial de Qatar 2022.

“Ni lo que yo diga, ni lo que los jugadores se esfuercen, la única manera es resolverlo con resultados en la Copa del Mundo”, señaló el técnico de la Selección Mexicana.

