Gerardo Torrado se dice frustrado tras su salida de la Federación Mexicana de Futbol.

Ahora que ha dejado de ser el Director Deportivo de Selecciones Nacionales en la Femexfut, Gerardo Torrado se dice frustrado por no haber conseguido los resultados que esperaban sobre todo en las últimas semanas.

“Molesto, frustrado por los resultados que se dieron, entiendo la molestia que puede haber dentro de la afición, no fueron lo que todos esperábamos, me refiero a la Sub 20 y Femenil”, dijo el ex jugador en entrevista con Fox Sports.

Eso sí, acepta que cuando las cosas no marchan bien, suele venir cambios grandes, como las salidas que se han dado en la FMF este día.

“Cuando este tipo de situaciones pasan, cuando los resultados no llegan, las consecuencias pueden ser grandes”, destacó el ex directivo de selecciones nacionales.

Gerardo Torrado admite ser el culpable

Gerardo Torrado admitió ser el culpable de lo que pasó con las selecciones nacionales en las últimas semanas.

“Mi cercanía con Yon (De Luisa) fue hablarlo (lo que pasa en lo deportivo), hacerle ver que yo era el máximo responsable y como gente de futbol le hice saber que mi cabeza estaba e la mesa”, apuntó Torrado.

“Le dije que si consideraba que mi salida era lo más oportuno para el proyecto, adelante”, añadió el mundialista mexicano.

Torrado aseguró que esta generación de jugadores tienen mucha calidad (Mexsport)

Cercanía con el Tata Martino

Gerardo Torrado reconoció que tiene una cercanía importante con el Tata Martino.

Torrado aseguró que desde ayer habló con el argentino sobre su salida del esquema de las selecciones nacionales.

“Hablé ayer con el Tata, le dije que me dará mucho gusto verlo triunfar y que ahora que no estaremos juntos lo apoyaré desde donde quiera que esté”, expresó.

Y añadió sobre el aargentino entrenador de la Selección Mexicana: “Es un gran entrenador y una gran persona”.

Por último, en esa charla Torrado destacó algunas cosas que se lleva de su gestión:

Copa Oro 2019

Campeonato Preolímpico para Tokio 2020

Medalla en Tokio 2020

Clasificaciones a Mundiales Sub 17 y 20 Femeniles

