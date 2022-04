La Selección Mexicana tendría una importante baja para su partido amistoso frente a Guatemala: Gerardo Martino, quien no podría hacer el viaje a Estados Unidos para el duelo.

De acuerdo a información de TUDN, el entrenador argentino aún no recibe el alta médica por el problema de salud que tiene en uno de sus ojos.

Al igual que sucedió en el último duelo eliminatorio que el Tri disputó como visitante, ante Honduras, el Tata Martino no podría hacer el viaje en avión a Estados Unidos.

Esto debido a que aún no recibe el alta médica y será hasta el fin de semana cuando se confirme si podrá o no hacer el viaje junto al resto del equipo.

La salud de Gerardo Martino ha sido un tema de moda en los últimos días y, sobre todo, si ésta le permitirá hacer bien su trabajo como entrenador de la Selección Mexicana.

Fue el propio seleccionado argentino quien, a finales de marzo, reveló cuál es la enfermedad que le aqueja y que no le permite viajar en avión.

“Tengo un problema en mi ojo derecho, tuve dos desprendimientos de retina (...) consiste en ponerte una burbuja de gas para que la retina regrese a su lugar habitual, mientras esa burbuja no se deshaga, estoy imposibilitado de subir a un avión”, dijo.

“Tengo un problema en mi ojo derecho, tuve dos desprendimientos de retina. Tiene una parte que consiste en ponerte una burbuja de gas para que la retina regrese a su lugar habitual, mientras esa burbuja no se deshaga, estoy imposibilitado de subir a un avión. Por eso no pude ir a Honduras, los motivos son no poder subir a un avión y por eso no subo a un avión desde los primeros días de enero de este año”

Gerardo Martino. DT Selección Mexicana