La Selección Mexicana Femenil sub-17 se despidió del Mundial entre lágrimas. Y es que las dirigidas por Ana Galindo cayeron ante Colombia y quedaron eliminadas de la primera fase.

Cabe recordar, que la Selección Femenil debutó ante China y cayeron 2-1. En dicho partido, Maribel Flores falló un penal, mientras que sur rivales sí concretaron la pena máxima a su favor.

Por otro lado, en su segundo partido vencieron a España 2-1, aunque también hubo errores defensivos puntuales.

No obstante contra Colombia su fuerte no fue la misma y cayeron 2-1. Esta es la primera vez que la colombianas logran calificarse a los cuartos de final en un Mundial sub-17 y las mexicanas no pudieron ocultar la tristeza pues abandonaron el campo entre lágrimas.

El conjunto de resultados obtenidos, las llevaron a colocarse en la tercera posición del grupo C pero, La competencia se divide en cuatro grupos, donde las mejores dos selecciones de cada uno obtienen su pase a los cuartos de final del certamen.

¡TERMINÓ EL SUEÑO! 🇲🇽🙁



México queda fuera del Mundial Sub 17 Femenil tras perder con Colombia.



El Tri terminó su participación en India en fase de grupos. pic.twitter.com/jeSc86NU6Y — Fabrizio Mejía Lartilleux (@AnalistaMejia) October 18, 2022

Ana Galindo al mando de la Selección Mexicana femenil sub-17

Ana Galindo tomó las riendas de la Selección Mexicana femenil sub-17 luego del escándalo e investigaciones en contra de Maribel Domínguez.

Llegó teniendo experiencia, pues Ana fue campeona de la Liga MX Femenil con el Club América en 2018 cuando asistía al entonces técnico del club, Leonardo Cuéllar.

También, se convirtió en la primera mujer que se desempeñó como auxiliar en la Selección Mexicana varonil al integrarse al cuerpo técnico de Luis Pérez en la Sub-20.

Sin duda alguna su amplia carrera la respalda pero esta vez no pudo hacer mucho en el plantel y las seleccionadas se fueron con una dolorosa derrota sus casas.

