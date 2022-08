La Selección Mexicana Femenil de Futbol Americano concluye su participación en el Mundial de Finlandia, este domingo 7 de agosto, pero no tienen boletos para regresar a nuestro país.

La Federación Mexicana de Futbol Americano no ha confirmado el trayecto de vuelta de las jugadoras que compiten en la Copa del Mundo celebrada en Helsinki, Finlandia.

Este domingo, el equipo mexicano jugará contra el cuadro de Alemania, por el quinto lugar del evento.

Acabando el juego, el lunes, tiene que abandonar Finlandia , ya que la organización del evento sólo cubre el hotel hasta ese día, pero no hay vuelo de regreso.

¿Qué pasará con la Selección Femenil de Futbol Americano?

El lunes 8 de agosto debe de regresar a México, pero aún no se confirman los vuelos de regreso.

Además de no tener manera de regresar al país, las jugadoras tienen que lidiar en el sentido de no tener dónde quedarse, ya que también deben de abandonar el hotel que es pagado por l a Federación Internacional de Futbol Americano.

En la Embajada de México en Finlandia, están preocupados ya que no quieren dejar a su suerte a las jugadoras, pero no tienen dónde alojarlas, en el edificio mexicano, no hay capacidad para tenerlas a todas.

Se viene un serio problema y la CONADE no se ha pronunciado al respecto.

El periplo de la Selección Femenil de Futbol Americano

La Selección Mexicana Femenil de Futbol Americano ha vivió una verdadera tragedia por querer asistir al Mundial de Finlandia.

La Federación Mexicana de Futbol Americano, dirigida por César Barrera, no quería llevar al equipo a Europa, poniendo como pretexto una huelga de una empresa de aviación . Por las presiones de las jugadoras, al final, pagó el viaje.

Para llegar a Helsinki, Finlandia, muchas futbolistas debieron de pasar horas varadas en distintos aeropuertos.

Debido a la mala logística, el equipo mexicano se perdió el primer partido y la oportunidad de disputar las medallas. Ahora, para regresar, se vendrá otra aventura.

