La Selección Mexicana femenil de Futbol Americano, se trasladó en tres grupos al Mundial de Finlandia, pero con la advertencia de que no podrán pelear por medallas.

Después de tres días de vivir en la incertidumbre, la Selección Mexicana de Futbol Americano realizó el viaje a Helsinki, Finlandia, sede de la Copa Mundial de este deporte.

Los viajes se realizaron vía Estados Unidos, donde fueron sólo seis jugadores que portaban visa y los restantes vía París, Francia.

La Selección Mexicana de Futbol Americano Femenil tenía que viajar el día 27 de julio, pero según el presidente César Barrera, esto no se pudo realizar por la huelga en la línea aérea Lufthansa, por lo que el viaje estuvo a punto de cancelarse.

Las jugadoras insistieron en buscar alternativas de viaje, y finalmente lograron realizarlo, aunque no se está seguro que puedan competir por las medallas.

Selección Mexicana femenil de Futbol Americano: Viaje sin expectativas

La Selección Mexicana de Futbol Americano Femenil viajó a Finlandia con la intención de participar en el Mundial de la especialidad.

La Federación Internacional de Futbol Americano, le advirtió el equipo mexicano que su participación en el torneo depende de que su primer rival, Gran Bretaña, acepte jugar el partido hasta el miércoles.

Además, en caso de lograr avanzar y que se pueda acomodar el resto del calendario, México no podría ganar medallas. Sólo participaría como invitado.

La Selección Mexicana estaba rankeada en el tercer puesto del Mundial, que consta de ocho participantes. La CONADE ha dicho que todo lo que ha sucedido es responsabilidad de la Federación.

Sale el 3er contingente a Helsinki, selección femenil equipada, camino al campeonato mundial 2022 pic.twitter.com/PY4RRG7fUo — Federación Mexicana de Fútbol Americano A.C. (@FMFAOFICIALMX) July 31, 2022

¿Qué pasa con le Federación Mexicana de Futbol Americano?

La Federación Mexicana de Futbol Americano se encuentra en el ojo del huracán debido a la mala logística que se manejó para acudir al Mundial Femenil.

Las jugadoras han acusado al presidente César Barrera, de mal manejo de los recursos financieros que se le otorgaron, se habla de 4 millones de pesos , pero no quería gastarlos para realizar el viaje.

El directivo argumentaba que no haría ningún gasto hasta no tener confirmado que se pudiera realizar todo el viaje, que no se quedaron varados.

Hubo protestas de parte de familiares de las futbolistas fuera de la Codeme, en reclamo por las acciones de la dirigencia, las cuales, dijo César Barrera, fueron armadas por un periodista.

La Comisión Nacional del Deporte, al mando de Ana Guevara, se ha deslindado del caso.

