Han pasado casi tres años desde que Charlyn Corral ha estado borrada de la Selección Mexicana Femenil.

Ahora que el equipo Tricolor ha tocado fondo, Charlyn Corral, delantera de Club Pachuca pide una explicación de por qué sigue sin aparecer en el equipo mexicano.

Aunque sabe que por su carácter, “porque no me quedo callada” , la hace una persona no grata para la Federación Mexicana de Futbol, espera que alguien del organismo se lo diga de frente, que le explique qué hizo para no ser convocada.

Charlyn Corral (Edgar Quintana / Edgar Quintana)

El veto a Charlyn Corral

Charlyn Corral no apareció de nueva cuenta en la lista de la Selección Mexicana.

La atacante mexicana espera que alguien le diga el por qué sucede esto, más allá de las polémicas que ha protagonizado por sus declaraciones.

“Sobre mi ausencia de la Selección, pues no sé... Yo estoy igual que ustedes. Parece que para algunos mi trabajo no existe”, comentó la delantera con experiencia europea.

Asegura que muchas de sus colegas, “me respetan por lo que he hecho y lo que estoy haciendo y en otros lugares parece que no es así”.

Lo que quiere saber “es la razón y en todo caso saber qué puedo hacer para remediar esto”.

Charlyn Corral sería una persona no grata en la Selección Mexicana Femenil

Charlyn Corral ha estado envuelta en polémicas desde hace tiempo con declaraciones contra los técnicos que han dirigido al Tricolor.

Desde los tiempos de Leonardo Cuéllar, su hijo Christopher y Eduardo Medina, Charlyn siempre ha tenido algo que decir.

“Acepto que quizá tengo un carácter especial y quizá sí, no me he quedado callada y eso le ha molestado a algunos”, dijo sin miedo o pena.

Pero al mismo tiempo aclara: “Nunca tuve problemas con mis compañeras o con gente de mi cuerpo técnico”.

Espera que ahora que habrá cambios en la Selección Mexicana mayor, con los recientes fracasos, haya un acercamiento.

“Sé que soy una jugadora incomoda pero no con mis compañeras, sino con la gente que cuando digo algo no les gusta. Pero quisiera saber qué pasa, qué fue lo que dije’.

