La Selección de Estados Unidos volvió a derrotar a la Selección de futbol de México, aunque ahora no sobre el terreno de juego, sino en la lucha por los servicios de Ricardo Pepi.

Y es que Ricardo Pepi, quien cuenta con la nacionalidad mexicana y estadounidense, ha llamado la atención por su desempeño en la MLS y, recientemente, en el Juego de Estrellas.

Es por eso que la Selección de futbol de México mostró su interés por el jugador, quien al final decidió representar al conjunto de Estados Unidos.

Fue a través de un comunicado en sus redes donde Ricardo Pepi dio a conocer que no jugará con la Selección de México, pues prefiere hacerlo para Estados Unidos.

El jugador nacido en El Paso, con familia en Ciudad Juárez, aseguró que se siente muy orgulloso se ser un méxico-americano y que ama su herencia mexicana.

Sin embargo, valoró lo que Estados Unidos le ha dado a él y su familia, por lo que su decisión es representar a la selección de la barras y las estrellas.

“Vivir en El Paso y tener familia en Ciudad Juárez significó cruzar la frontera todas las semanas para visitar amigos y familia. He crecido inmerso en mi herencia mexicana, amo a mi gente, mi cultura y la comida, estoy orgulloso de ser méxico-americano. Al mismo tiempo, nací y crecí en USA. Este país nos dio a mi familia y a mi una casa e infinitas posibilidades de alcanzar mis sueños. Me ha apoyado, me ha levantado, y me ha enseñado que trabajar duro tiene recompensas. Estoy orgulloso de ser llamado por el USMNT para las Eliminatorias. Daré todo de mí para ustedes”

Ricardo Pepi