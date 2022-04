En cuanto terminó la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, los dirigentes de la Asociación de Futbol de Argentina (AFA) buscaron a los de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El motivo no era platicar sobre el partido que tendrán en la Copa Mundial de Futbol Qatar 2022, el 26 de noviembre, sino el amistoso que está pactado para septiembre en Estados Unidos.

Gerardo Martino (Eduardo Verdugo / AP)

La AFA pide cancelar partido vs Selección de futbol de México

La AFA lo tiene bastante claro: hay que cancelarlo. Desde su perspectiva, enfrentarse sólo un par de meses antes del Mundial no beneficiará en algo; por el contrario, puede resultar perjudicial para ambos seleccionados.

Según los argentinos, el partido no será útil, ya que seguramente los técnicos Lionel Scaloni (Argentina) y Gerardo Martino (México) optarían por no colocar a sus principales jugadores, para no mostrar sus verdaderas armas.

Esto ha puesto en una verdadera encrucijada a la FMF y Soccer United Marketing (SUM), empresa que organiza los partidos del Tri en EU, ya que ese partido se jugaría como parte de una doble Fecha FIFA en Los Ángeles y San Francisco.

El otro adversario es Brasil, y ese se mantiene. Aún no se definía contra cuál se jugaría en el SoFi Stadium (hogar de Los Ángeles Rams y Los Ángeles Chargers) y el Levi’s Stadium (San Francisco 49ers).

Selección de futbol de México (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

¿Qué opciones hay para la Selección de futbol de México?

Debido a que la idea es que se enfrenten a un equipo importante en esa gira, los directivos de la FMF ya contactaron a los de la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) para intentar cerrar un duelo de preparación.

La idea es que la Selección de Futbol de México tenga un ensayo con un rival muy similar al de su segundo adversario en la Copa Mundial de Futbol.