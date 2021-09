Vaya declaraciones las que hizo Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Futbol, sobre la Selección de futbol de México que incluyen a Rogelio Funes Mori.

Previo al duelo de este miércoles, el dirigente del futbol de Panamá señaló que el equipo canalero puede dar la sorpresa y vencer a la Selección de México.

Sin embargo, al hablar del equipo dirigido por Gerardo Martino, señaló que será un equipo de 10 mexicanos y un argentino , haciendo referencia a Rogelio Funes Mori.

“Que puede ser que Panamá le gane a México, sí puede pasar porque en el campo jugarán once contra once, bueno serán once panameños contra algunos mexicanos y un argentino en la cancha, pero vamos a jugar humildemente contra una selección de altísimo nivel”

Manuel Arias. Presidente de la Federación Panameña de Futbol