Gerardo Martino, técnico de la Selección de Futbol de México, desea en este triple Fecha FIFA, salir de la crisis dentro de la clasificación rumbo a la Copa Mundial de Futbol del 2022.

Contra la Selección de Futbol de Estados Unidos, se perdió 2-0. Contra la Selección de Futbol de Canadá se cayó 2-1. Del primer lugar se cayó hasta el tercero. Y se entró en crisis.

Ahora hay que salir de ella, sacando puntos ante los equipos nacionales de Jamaica, Costa Rica y Canadá.

“No desconocemos la situación en la que estamos. Nos metimos en una zona que no queríamos por las dos derrotas en Estados Unidos y Canadá”, dijo el argentino.

Gerardo Martino (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

Así como “nos pusimos en una situación confortable en el mes de septiembre, de la misma forma aceptamos que esas dos derrotas que nos hicieron mucho daño. Nos jugamos mucho en estos juegos”, agregó.

Para salir del tercer puesto de la eliminatoria, hay que sacar puntos de cualquier forma. Yon de Luisa, presidente de la FMF, pidió los nueve, aunque siete no sería mal visto y no importa cómo se consigan. “Una cosa no está desligada con la otra necesariamente”, acotó.

No se puede dejar de lado al contrincante, a Jamaica, que como se encuentra en el sexto lugar del octagonal, se jugará la vida: “Es su última oportunidad para acercarse a la clasificación, seguro va a haber una propuesta mucha más agresiva”.

Yon de Luisa quiere puras victorias. (Mexsport)

Las ausencias que tendrá Gerardo Martino en la Selección de futbol de México

Pero además del rival, Gerardo Martino tiene que lidiar con las ausencias que ha tenido el equipo mexicano para este juego, debido a lesiones, enfermedades y suspensión.

“Las ausencias no son bien recibidas, pero son por diferentes circunstancias. Raúl Jiménez (por lesión) y Chucky (Hirving Lozano), no pueden ser de la partida”, y se sumó Cesar Montes “quien tiene Covid”.

“Tenemos la expectativa de contar con Raúl en el próximo juego. Montes está fuera de la delegación porque llegó con Covid, pero esperamos que esté recuperado”, e Hirving Lozano habría pagado la suspensión.

Los “salvadores” de Martino, bien podrían ser Alexis Vega, “quien tiene mucha incidencia en el plantel. Es un jugador con el que contamos”; también podría ser Orbelín Pineda, “quien no ha jugado en el Celta, pero viene muy contento de estar en España”.