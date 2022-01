Enrique Meza revienta a seleccionados: “Sólo buscan su lucimiento personal”, dijo el ex futbolista y técnico mexicano.

Previo al encuentro de la Selección de futbol de México contra Jamaica, Enrique Meza mencionó que algunos jugadores querían un “pequeño lucimiento personal” y eso ha perjudicado al combinado nacional.

“Ganas empatas o pierdes pero jutos, ese lucimiento personal lleva mucho tiempo.. Yo creo que en Selección no se deben de respetar jerarquías”, dijo Enrique Meza.

En entrevista con ESPN, Enrique Meza también mencionó que desde hace tiempo, México dejó de ser el Gigante de la Concacaf.

El experimentado técnico dijo que nuestro país no ha tenido el paso esperado en las eliminatorias y en ese sentido, están apretados.

“Estamos apretados, estamos en la zona, estamos bien, pero queremos ser como se decía antiguamente los Gigantes de Concacaf y hace tiempo que dejamos de ser los Gigantes de Concacaf, todos los equipos han ido creciendo”.

Raúl Jiménez el gran ausente en la Selección de futbol de México vs Jamaica

El delantero de los Wolves, será una de las grandes ausencias del combinado dirigido por Gerardo Martino. Raúl Jiménez no se ha recuperado de una lesión en la pantorrilla y estará fuera.

En ese sentido, el director técnico de Jamaica reconoció que a pesar de su ausencia, México sigue siendo un equipo difícil y respetable.

“Jiménez es un gran jugador; aunque no estará, es un equipo que tiene buena dinámica, creo que vendrá con ganas de no perder, quieren ganar, será difícil y lo respetamos, pero para respetarlo les he pedido a mis jugadores hay que enfrentarlo con energía y deseo”, dio Paul Hall en conferencia.

Tata Martino (Adrián Macías / Mexsport / MEXSPORT)

Gerardo Martino al mando de la Selección de futbol de México

La Selección de futbol de México arrastra dos dolorosas derrotas, pues vienen de caer contra Estados Unidos y Canadá en las eliminatorias.

En ese sentido, el Tata Martino sabe que tiene que regresar al sendero del triunfo, pues de lo contrario, su puesto en el banquillo no estaría asegurado.