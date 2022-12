Sebastián Córdova expresó su sentir luego del fracaso de la Selección Mexicana en Qatar 2022, pues aseguró que le hubiera gustado estar en la cancha y no solo ser un espectador más.

Incluso, en el último partido contra Arabia Saudita, Sebastián Córdova puso un mensaje en su cuenta de Twitter donde dejó claro que quisiera ayudar al equipo en esos momentos.

No obstante, después de la eliminación del Tri, Sebastián Córdova expresó en entrevista con TUDN, que el hecho de no haber ido al Mundial si es algo que le sigue afectando pero espera seguir trabajando para tener una oportunidad la próxima justa.

“Sí me pega, sí recuerdo y digo ‘qué mala onda me hubiera gustado estar y para eso trabajo’, pero ni modo es dar vuelta la página, a la hoja y no estar pensando en eso, solamente en el presente y en el futuro”, dijo.

Incluso, mencionó que en el próximo Mundial que tendrá sede en nuestro país, se ve en su mejor momento.

“Creo que tendría como 29 años ahí pero me veo muy bien, el cien, al tope, en lo más alto de la carrera”,agregó.

Selección Mexicana en Qatar 2022

La Selección Mexicana vivió uno de los peores Mundiales en su historia al ser eliminados en la fase de grupos.

Mucho se habló de la dificultades que ha traído consigo el cambio generacional, pues Gerardo Martino convocó a jugadores con mucha experiencia pero que ya no están precisamente en su mejor momento.

Los cuestionamientos aparecieron y la Federación Mexicana de Futbol ahora tendrá que designar al nuevo técnico que tomará las riendas de cara al próximo proceso mundialista y a los compromisos que se avecinan.

Por su parte, Gerardo Martino dejó en las manos de la Federación su futuro y dejó ver que su etapa en el Tri ya terminó.

