Maxi Rodríguez, argentino que eliminó a la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006, puso fin a su carrera como profesional este sábado 24 de junio, con un partido de estrellas.

Maxi Rodríguez se despidió del futbol en un encuentro que enfrentó a las leyendas de la Selección Argentina y a jugadores históricos que defendieron la camiseta de Newell’s Old Boys en su momento.

Acompañado de figuras como Lionel Messi, Ángel Di María, Gabriel Batistuta e Ignacio Scocco ; quien jugó en el Club Pumas, La Fiera le dijo adiós a las canchas en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa.

Maxi será recordado siempre por los aficionados de la Selección Mexicana tras lo ocurrido en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006.

En aquella ocasión, el centrocampista de 42 años de edad prendió una pelota de volea con la pierna izquierda al minuto 98 en tiempos extra, para batir a Oswaldo Sánchez y dejar fuera al Tri de la Copa del Mundo.

Quedará guardado en nuestros recuerdos para siempre.



Gracias, Maxi Rodríguez.

Maxi Rodríguez y el día que Ricardo La Volpe insultó a su mamá por haber eliminado a la Selección Mexicana del Mundial

Maxi Rodríguez se volvió enemigo número 1 de la Selección Mexicana, luego de haberle roto el corazón a la afición en la fase de octavos de final del Mundial de Alemania 2006.

Esto se lo haría saber Ricardo La Volpe tiempo después, así lo contó La Fiera en entrevista con TyC Sports, en días pasados previo a su despedida en el partido de estrellas entre la Selección Argentina y Newell’s Old Boys.

La Volpe iba a cenar a una parrilla y estaba mi vieja. Uno de los mozos le dice: ‘¿Sabe quién es la señora que esta ahí? La mamá de Maxi Rodríguez’”, contó el ex futbolista de la Albiceleste.

“Se levantó y le dijo: ‘Usted no tiene nada qué ver, pero su hijo es un hijo de puta ’. Mi vieja se reía. No me lo pude cruzar, pero seguro algún insulto me voy a llevar. Pero son las cosas del fútbol”, sentenció.

MAXI RODRÍGUEZ RECORDÓ SU GOL A MÉXICO EN 2006: ¿Es verdad que La Volpe INSULTÓ a su MAMÁ en un restaurante? 🤔



Maxi Rodríguez: Equipos y palmarés en su carrera como profesional

Newell’s Old Boys | 1x título de la Liga Argentina

RCD Espanyol | No ganó ningún título

Atlético de Madrid | No ganó ningún título

Liverpool FC | 1x Carabao Cup

Peñarol | 4x títulos de Liga de Uruguay y 1x Supercopas Uruguayas

