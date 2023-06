Uno de los misterios más grandes en el futbol mexicano es por qué Hugo Sánchez no quiso entrar de cambio en los octavos de final del Mundial 1994 contra Bulgaria.

Hugo Sánchez al fin terminó con el misterio de no haber entrado en los minutos finales del juego por el pase a los cuartos de final del Mundial 1994, hace ya 29 años.

“No quise hacer el ridículo”, dijo Hugo Sánchez en la serie ‘Bios: Vidas que marcaron la tuya’, donde también habló de su relación con Ricardo La Volpe.

En 1994, la Selección Mexicana retornaba a las Copas del Mundo después de haber quedado fuera de Italia 90 por el caso de los cachirules, la alteración de actas de nacimiento de jugadores para practicar en mundiales juveniles.

El Tricolor pasó una dura serie de clasificación para entrar al mundial estadounidense, donde logró pasar como primer lugar de grupo para jugar los octavos de final ante Bulgaria.

Hugo Sánchez no quiso hacer el ridículo en el Mundial 1994

Hugo Sánchez, ex delantero del Real Madrid, mencionó la razón por la que no entró de cambio en el juego ante Bulgaria por los octavos de final del el Mundial de Estados Unidos 1994.

El juego estaba en tiempo extra después del haber quedado empatado a un gol en tiempo regular, con tantos de Hristo Stoichkov y Alberto García Aspe.

Cuando se asomaban los penaltis Miguel Mejía Barón, técnico de la Selección Mexicana, mandó a llamar a Hugo Sánchez quien estaba calentando, charló con él, pero nunca ingresó al campo.

Hugo Sánchez habló sobre ese momento: “Me dijo que quería que entrara en el lugar de Benjamín Galindo, en el medio campo y le dije: ‘me voy a ver ridículo’”.

Miguel Mejía Barón, al ver la reacción de Hugo Sánchez, prefirió no meterlo al campo. “Ha pasado el tiempo, en su momento me molesté peor ahora lo entiendo, pero por lo menos me hubiera metido tres minutos, para los penaltis”.

El juego se definió en serie de penaltis, donde Bulgaria derrotó a la Selección Mexicana.

Miguel Mejía Barón será el vicepresidente deportivo de Pumas (Adrian Macias / MEXSPORT)

Hugo Sánchez en la Selección Mexicana

Hugo Sánchez tuvo una larga carrera en la Selección Mexicana, desde los tiempos del equipo amateur que jugó en los Olímpicos de Montreal 1976.

Estuvo presente en tres Copas del Mundo: Argentina 1978, México 1986 y Estados Unidos 1994, anotando solamente un gol en ocho juegos disputados.

En total jugó 61 partidos con la Selección Mexicana, contando la amateur, marcando 30 goles.

Como técnico del Tricolor, estuvo al mando en 26 juegos, ganando trece, empatando nueve y perdiendo cuatro, siendo subcampeón de la Copa Oro 2007 y tercer lugar en la Copa América 2007.

