Uno de los sucesos que han marcado la carrera de Ricardo La Volpe y Hugo Sánchez fue su paso por los Potros de Hierro del Atlante, pues ambos personajes estuvieron a punto de llegar a los golpes.

A través de la serie de National Geographic llamada “Bios”, Hugo Sánchez y Ricardo La Volpe hablaron de aquel incidente en su paso por los Potros de Hierro, donde revelaron el motivo de aquel encontronazo.

Y es que la enemistad entre ambos existe desde hace ya un tiempo y esta incrementó cuando ambos coincidieron en Atlante en 1994.

Ricard La Volpe era el entrenador en turno del Atlante, mientras que el pentapichichi era el delantero de los blaugranas.

Ambos contaron para la serie “Bios” el motivo del porqué casi llegaron a los golpes mientras se encontraban en una comida del equipo.

¿Cómo fue el pleito entre Ricardo La Volpe y Hugo Sánchez?

Hugo Sánchez contó para la serie de National Geographic cómo sucedió aquella discusión, donde señaló que se encontraban en una comida del equipo, cuando Ricardo La Volpe entró al salón sin saludar a nadie.

Hugo Sánchez señaló que esa situación se le hacía normal, mientras que él, cuando terminó de comer, se levantó y se fue.

Ricardo La Volpe lo increpó y le señaló que no tenía modales, por lo que el pentapichichi le indicó que él tampoco, y fue ahí donde comenzó la bronca.

Hugo Sánchez (tomada de video)

Ricardo Lavolpe: “Me dio lástima”, dijo sobre Hugo Sánchez

Dentro de esta discusión, tuvieron que llegar los propios compañeros a separarlos, donde Ricardo La Volpe señaló que le dio lástima pegarle a Hugo Sánchez.

“Capaz que no lo quise golpear porque me dio lástima”, mientras que Hugo Sánchez respondió: “Tú quién crees que eres. Me tomó de la camiseta y le dije, me vas a golpear, no creo que tengas los tamaños para golpearme”.

Asimismo, el ex delantero del Real Madrid indicó que en su contrato puso cláusulas en las cuales no se le podía faltar al respeto.

“Yo puse cláusulas que no quería que me faltara al respeto. Dije que no podía sacarme a mí para poner a Jorge Campos”, y es que en su momento en reiteradas ocasiones ‘El Bigotón’ ponía a Jorge Campos como centro delantero.

