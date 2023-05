Santiago Giménez es uno de los mexicanos que mejor nivel ha mostrado en los últimos veces, llevándose el cariño y admiración de los fans.

En ese sentido, Santiago Giménez fue reconocido con otro premio, se trata del Johan Cruyff, que es un reconocimiento que se da al mejor jugador menor de 21 años de la liga.

Y es que, el mexicano no ha dejado de anotar goles y se ha vuelto una parte fundamental en la plantilla del Feyenoord. En el último mes, anotó 4 goles en 4 partidos.

Sin duda alguna, Santiago Giménez está hecho para romper récords, pues ya llegó a 20 goles en su primera temporada en Europa.

En ese sentido, el Bebote confesó que ha sido difícil adaptarse a una nueva cultura pero ahora que lo ha logrado se siente en confianza y listo para seguir trabajando duro.

“La cultura es diferente, como el fútbol. Es difícil adaptarse rápidamente. No estaba preparado físicamente cuando llegué aquí y no estaba jugando muy bien. Ahora me siento muy cómodo porque el entrenador, mis compañeros y los entrenadores de rendimiento me dan confianza. Trabajamos duro y estamos listos para competir. Ahora me siento muy bien y en mi lugar”, dijo.

Santiago Giménez festeja (Olaf Kraak / AFP)

Santiago Giménez aparece en el equipo del mes

Además del reconocimiento, Santiago Giménez apareció en el “equipo del mes de abril”, pues sus actuaciones han sido destacadas en el Feyenoord.

El equipo destacó los parámetros que usaron para elegirlo parte del XI ideal de abril.

“El Jugador del mes de la Eredivisie y el Talento del mes se eligen en función de las estadísticas (StatsPerform) y los votos de los aficionados al futbol (KPN Man of the Match)”, se lee en el comunicado.

Santiago Giménez y su próximo partido con el Feyenoord

Santiago Giménez enfrentará un nuevo reto con el Feyenoord, pues este domingo 8 de mayo se medirán al Excelsior.

El partido comenzará a las 6:30 horas tiempo del centro de México y el equipo del mexicano será visitante.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok