Quedado claro que el mejor jugador mexicano del momento es Santiago Giménez, quien consiguió un doblete con el Feyenoord este sábado 29 de abril.

Apenas la semana pasada, Santiago Giménez igualó el récord goleador de Chicharito Hernández y Luis García en sus temporadas de debut en Europa.

Tal hecho demuestra que el ariete mexicano está para grandes cosas en Europa, no en balde se rumora que ya se lo están peleando varios equipos de élite.

Sin embargo, Christian Giménez, su padre y quien funge como su representante, afirmó recientemente que no tienen prisa en abandonar al citado conjunto de la Eredivisie.

Eso sí, veremos si la directiva del Feyenoord aguanta el cañonazo de euros que seguramente recibirá por Santi Giménez en el siguiente mercado de pases.

¿A qué equipo le anotó Santiago Giménez?

El Feyenoord disputó un partido amistoso este 29 de abril en contra del OH Leuven, equipo de Bélgica, el cual ganó por marcador de 5-3.

En dicho partido entre el Feyenoord y OH Leuven el mexicano Santiago Giménez anotó un doblete, aunque tales goles no se suman a los 20 que ya tiene, toda vez que no son oficiales al tratarse de un partido amistoso.

El primer gol del Bebote cayó al minuto 8 del encuentro y luego se hizo presente media hora más tarde; ese tanto significó el 3-3.

Cabe señalar que Santi Giménez solo jugó 45 minutos en este partido debido a que su DT aprovechó para probar a distintos jugadores que eventualmente le pueden servir.

Santiago Giménez, cerca del título

Con 73 puntos, el Feyenoord es el líder de la Eredivisie, de modo que apunta hacia el título, máxime porque el Ajax, su más cercano perseguidor, tiene 65 unidades .

De modo que Santiago Giménez podría ser campeón de la Eredivisie en su primera temporada, haciendo todavía más grande su mérito como goleador.

Y es que el Bebote ha contribuido con 12 goles , que lo tienen a tres de los líderes en la materia.

