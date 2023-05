Independiente tiene un nuevo benefactor para terminar lo más pronto posible con su deuda con el Club América y se trata del mismísimo Cecilio Domínguez; “culpable” de esta misma.

Cecilio Domínguez, ex futbolista del Club América que hoy milita en el Club Santos Laguna, se sumó a la causa de Independiente para ayudar al equipo a saldar cuentas con los azulcremas.

A través de una imagen que circula en redes sociales, se muestra como un fanático de El Rojo le pide al atacante de 28 años de edad vía Instagram, algún tipo de ayuda con la colecta que llevan haciendo desde hace un par de semanas.

Cecilio contestó amablemente al hincha del conjunto de Avellaneda contándole que ya aportó una cantidad de dinero a la causa, pero que no había hecho nada público por el resentimiento de algunos fans argentinos hacia él.

“Ya colaboré, pero no quiero que nadie sepa. La gente del Rojo no me quiere, pero apoyo la causa. Y ni siquiera la deuda es conmigo, es con la gente de América. Ojalá se pueda arreglar todo”, concluyó Domínguez.

Cecilio Domínguez. (Captura de Pantalla / Captura de Pantalla)

Club América: ¿Quiénes serían sus rivales rumbo al campeonato de la Liga MX?

El Club América es el único equipo de la Liga MX que ha logrado clasificarse a la Liguilla en todos los torneos de manera directa, desde la reinstauración del repechaje en el futbol mexicano.

Sin embargo, no ha logrado alzar el título de campeón desde esto, y su camino en la fase de eliminación del Clausura 2023 no sería nada fácil.

Las Águilas de Fernando Ortiz se encontrarían en el camino con el Club Tigres en los cuartos de final, de avanzar; habría Clásico Nacional frente al Club Chivas en las semifinales.

Y si llegase a superar ambos desafíos, es muy probable que se vea las caras en la gran final ante Rayados de Monterrey; equipo que lo ha derrotado en las últimas dos finales en las que se han encontrado.

Club América. (Adrian Macias / MEXSPORT)

Cecilio Domínguez: Estadísticas con el Club América

Partidos jugados: 74

Goles anotados: 21

Asistencias: 5

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok