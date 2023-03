Hoy Santiago Giménez hace más grande su carrera como futbolista en el viejo continente con sus constantes goles y buenas actuaciones con el Feyenoord.

Pero lo que pocos saben es que detrás del éxito que hoy vive, hay una historia en la que estuvo muy cerca de la muerte, tal y como reveló su padre.

En entrevista con Javier Alarcón, Christian Giménez, el Chaco, padre de Santiago, reveló que el más grande de sus hijos vivió momentos críticos.

Resulta que el Bebote, como muchos le llaman, le detectaron un coágulo del que tuvo que ser operado para que este problema no pasara a mayores.

“Estaba en riesgo su salud, estaba en riesgo su vida, no fue fácil. La determinación de él, tener en la mente, la fortaleza que tenía él”, explicó el Chaco en la ya mencionada charla.

Santiago Giménez se aferró a la vida y también al futbol

El Chaco Giménez contó que su hijo Santiago se aferraba a la vida, pero también al futbol.

“Yo le decía a Santi: ‘A mí no me importa ya si juegas o no, lo que me importa es tu vida’ pero él me decía que lo que quería era jugar futbol, que no le importaba otra cosa que no fuera jugar futbol”, dijo el exfutbolista de clubes como el Club Deportivo Veracruz, Club América, Cruz Azul o CF Pachuca.

Esto se dio, revela Giménez, cuando el Bebote se encontraba en la categoría Sub 20 del Cruz Azul. Incluso contó que se dio cuando estaba ya para dar el salto a la primera división.

Santiago Giménez (Peter Dejong / AP)

Fueron tres operaciones las que tuvo Santiago Giménez

El Chaco Giménez explicó cómo fue que se le hicieron las tres cirugías a su hijo Santiago:

“No se tomó con tranquilidad, estábamos preocupados. Lo detectaron a tiempo y las tres operaciones que tuvo Santiago fueron con éxito”, detalló.

