Ryan García cancela pelea por problemas de salud

Ryan García defendería su título mundial ante el dominicano Javier Fortuna.

México.- De manera sorpresiva, Ryan García canceló su pelea ante Javier Fortuna, la cual estaba pactada para este 9 de julio . ¿La razón? Los problemas de salud que le aquejan desde hace tiempo.

Tal como señaló Ryan García, quien ante Javier Fortuna defendería su título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), por ahora se enfocará en recuperar su salud, de modo que volverá a la actividad hasta que se encuentre en mejores condiciones.

“Sé que esta noticia puede ser decepcionante para algunos de mis fanáticos, pero hoy anuncio que me retiro de mi pelea del 9 de julio. En este momento es importante controlar mi salud y bienestar. He decidido tomarme un tiempo libre para concentrarme en convertirme en una versión más fuerte de mí mismo. Espero volver pronto y estoy deseando volver al ring cuando esté más saludable. Quiero agradecer a Dios, a mi familia, a mis médicos y a quienes me apoyan” Ryan García

Ryan García: ¿Cuáles son sus problemas de salud?

Cabe señalar que hace unos meses, Ryan García dio a conocer que estaba atravesando por problemas relacionados con su salud mental.

Y es que el boxeador de 22 confesó hace meses que vive con depresión y ansiedad , padecimientos que incluso le han llevado a pensar en el retiro prematuro. De modo que esta cancelación estaría relacionado con tal situación, toda vez que no se sabe que tenga alguna molestia física.

La última vez que Ryan García se subió a un ring fue en enero pasado, cuando derrotó por nocaut a Luke Campbell .

Golden Boy muestra apoyo a Ryan García

Luego del sorpresivo anuncio de Ryan García, Golden Boy Promotions, a través de Óscar de la Hoya , externó su apoyo total.