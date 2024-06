Luego de toda la polémica en su última pelea, Ryan García anunció que se retira oficialmente del boxeo antes de que se conozca el veredicto final de su supuesto dopaje.

A través de una publicación que hizo a través de sus redes sociales, Ryan García encendió la polémica al comunicarle a sus seguidores su decisión de retirarse del boxeo profesional.

Aunque el polémico pugilista, suele bromear mucho en sus redes sociales, esta vez parece que todo va enserio, pues acompañó su despedida con un depresivo mensaje que preocupó a sus fans.

“Estoy oficialmente retirado”, escribió Ryan García, acompañando con más publicaciones donde contó todos los problemas que enfrenta en su vida privada y en el ámbito profesional.

El depresivo mensaje con el que Ryan García anunció su retiro

Ryan García preocupó a sus fans al anunciar su retiro del boxeo profesional, además, publicó un depresivo mensaje que dio mucho de qué hablar.

En el polémico mensaje, Ryan García afirmó que tiene demasiados problemas en lo personal y en laboral, pues además de su supuesto dopaje, su mamá tiene cáncer y está pasando por un divorcio.

“Mamá tiene cáncer, estoy siendo demandado. Mis suplementos estaban contaminados. Pasando por un divorcio. Siempre SE HABLÓ MIERDA en Internet DURANTE AÑOS. Devin pidiendo que me quiten la victoria. Me están golpeando con todo. AÚN AMO A DIOS, ÉL LO ES TODO”, escribió el polémico pugilista.

Más mensajes polémicos de Ryan García al anunciar su retiro del boxeo

Ryan García es el tema de conversación en las últimas horas por anunciar su retiro del boxeo profesional, pero además, hizo una serie de publicaciones que llamaron mucho la atención.

En de sus extrañas publicaciones, Ryan García afirmó que en el mundo del boxeo hay mucha corrupción, por lo que se dedicará a cantar o actuar después de su polémica.

“Puede que todos me encuentren fuera de casa, pero en lo que respecta al boxeo, no lo sé. Hay tanta corrupción que ya lo superé. Puedo actuar o cantar. Seguiré entrenando pero estoy herido y he terminado con esto y con todos. Lo triste es que soy un gran boxeador. Y entretengo y noqueo a la gente. Estoy triste porque amo al boxeo. Orando por todos y espero que todos tengan una gran vida”, escribió.