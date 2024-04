Hoy se celebró la ceremonia de pesajes para la pelea entre el mexicoamericano Ryan García y el estadounidense Davin Haney, actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En el turno de Ryan García, este subió a la báscula con una cerveza en la mano y no dio el peso previamente pactado, pasándose 3.2 libras.

Pese a esta situación, la pelea sigue en pie, pero García no podrá quedarse con el campeonato en caso de ganarla, ya que así lo estipula el reglamento.

Asimismo, Ryan pareció no importarle, pues bajo de la báscula celebrando y sin darle la importancia correspondiente a la situación.

¿Por qué Ryan García tiene que pagar 1.5 millones de dólares a Devin Haney?

En la conferencia de prensa, previo a la ceremonia de pesaje, Ryan García y Devin Haney, realizaron una apuesta, en la que se acordó que por cada libra demás, pagarían 500 mil dólares (poco más de 8 millones de pesos)

Haney no tuvo ningún problema para dar el peso pactado, el cuál era las 140 libras; pero García tuvo un peso de 143.2 libras, es por ello que tendrá que pagarle a Devin 1.5 mdd. (más de 25 millones de pesos)

El promotor de García, Óscar de la Hoya, aseguró que no es su manager, ni mucho menos su niñera, y que el boxeador de raíces mexicanas sabe lo que hace.

“La gente me dice ‘¿No puedes controlarlo?’ No soy su niñera, no soy su mánager, soy su promotor, hacemos eventos juntos. Cuando Ryan me dice que está bromeando no sé si creerle”, aseguró Golden Boy.

Devin Haney en el cuadrilátero (Jeff Chiu / AP)

¿Cuándo es la Pelea de Ryan García?

Si bien, Ryan García ya no podrá contender por el título, por lo antes mencionado, la pelea de este fin de semana seguirá en pie, pues se ha convertido un evento muy esperado dentro del mundo del boxeo.

El cotejo se llevará a cabo en el Barclays Center de New York, este sábado a las 19:00 horas (hora centro de México), y se podrá ver en TV abierta a través de la señal de TV Azteca.

Cabe destacar que García tiene un récord de 24 - 1 - 0, hasta antes de este combate.