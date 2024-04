Ryan García ha tratado de ‘mofarse’ de Devin Haney luego de que lo venciera ‘contundentemente’ en el ring a pesar de haber bebido todos los días en su entrenamiento.

Ryan García ha querido sentirse superior a su rival burlándose de él afirmando que estuvo de ‘borracho’ en los entrenamientos previo a su pelea, algo que solo confirma una cosa.

El hecho de que Ryan García trate de sobajar a su rival diciendo que aún estando de ‘borracho’ en los entrenamientos logró vencerlo, solo confirma que es un peleador que no tiene disciplina.

La disciplina no es algo de lo que goce Ryan García en su carrera, pues a pesar de la victoria ante Devin Haney, no logró ser campeón indiscutido debido a que no dio el peso que requería la batalla.

“Hago lo que quiero, bebí todos los días y aún así vencí al ‘maldito’ Devin Haney”, dice Ryan García

Ryan García no ha tenido una de las mejores carreras boxísticas a pesar de que ha conseguido imponerse como uno de los mejores actores en el ring, eso queda en duda tras sus constantes indisciplinas.

Ryan García venció contundentemente a Devin Haney sí, pero su carrera sigue sesgada por las indisciplinas, mismas que lo llevaron a caer con Gervonta Davis, quien lo noqueó por “hablador”.

“Sé que la gente está muy enfadada. Imagínense a un tipo que trolea sin parar, caminé a través del fuego, me presionaron y todavía vencí al maldito Devin Haney. Bebí todos los días y aun así lo vencí…”

“Pasé por un divorcio, ¡Bebí todas las noches! Salí el primer lunes y martes, ¿y qué pasó? Gané. Me importa un carajo lo que la gente diga de mí”, aseguró Ryan García

Ryan García afirma que su gancho de izquierda noquea a quien sea

Ryan García no ve destrozada su mentalidad a pesar de todos los problemas por los que afirma que ha pasado, uno de ellos, el contundente knockout que le metió Gervonta Davis, el ‘Rey’ de los Libra por Libra.

A pesar de eso, y de que su zurda no ha estado afinada en sus últimos combates a pesar de la contundente victoria ante Devin Haney, dice que su zurda es una bendición.

“Quiero decir, mi gancho de izquierda es mi gancho de izquierda. Eso es una bendición de Dios. Cada vez que lo aterrizo, puede derribarte o dejarte fuera”: Ryan García.