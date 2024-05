La noticia sobre el positivo en la prueba antidopaje, del boxeador estadounidense Ryan García, mismo que despertó reacciones no muy positivas entro del seno boxístico, siendo Conor Mcgregor uno del que se unió a las críticas del mexicoamericano.

El peleador de la UFC, Conor Mcgregor no se olvidó del positivo de de Ryan García a quien le dedicó unas palabras poco amistosas, pidiendo lo vetaran de por vida por lo sucedido.

“Hizo trampa con el peso y se dopó, expulsión de por vida”, escribió el peleador de artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés) en su cuenta de X, antes Twitter.

Tras estas duras declaraciones, Ryan se mostró molesto, y acusó al irlandés de haber consumido sustancias para mejorar su rendimiento deportivo.

¿Qué fue lo que dijo Conor McGregor y Ryan García sobre este problema?

Además de pedir que lo vetaran de por vida, el también boxeador Conor McGregor expresó que se sentía asqueado por el positivo del nacido en California, Ryan García.

“Estoy triste y algo enfermo. No te vuelvas a acercar a mí si me ves, Ryan García. Estoy asqueado, realmente. Esto de la ostarina me recuerda a Sean O’Malley, que también estaba en eso. No me gusta, les voy a dar una paliza a los dos, si quieres un spar les compro los vuelos ahora mismo. Hotel, todo... voy a pelear con los dos, drogadictos, y voy a cabalgarlos como si fueran avestruces”, escribió McGregor

Mientras que Ryan García no se quedó callado y también le dedicó una palabras a través de su cuenta de X, antes Twitter.

“Si veo a Conor McGregor, le voy a romper los débiles tobillos que tiene. Tú (Conor) huiste de las pruebas porque estabas en esteroides por tu actitud violenta. Conor, esquivo y cerebro de caca”, escribió en redes sociales el boxeador.

Sin embargo, McGregor no se detuvo solamente con Ryan García, pues también tuvo palabras para Canelo, gracias a su discusión con Oscar de la Hoya previo a su combate con Jaime Munguía.

Texto de Conor McGregor (especial)

¿Canelo vs Conor McGregor?

Conor McGreor no se quedó callado tras la discusión que hubo en la conferencia de prensa entre Canelo Álvarez y Oscar de la Hoya, donde la situación se subió de tono y ambos se hicieron de palabras.

Asimismo el peleador de la UFC, Conor McGregor propuso que tanto Canelo como de la Hoya tuvieran un combate de boxeo, pero sin guantes.

“Me encantaría que estos dos participaran en el Bare Knuckle Fighting Championship. ¡Quítate los guantes y pelea, perra!”, declaró Conor McGregor en redes sociales.