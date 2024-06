La esperada pelea de Jake Paul, de 27 años, contra Mike Tyson, de 57 años, cambió de fecha ya que se presentó un problema de salud y aquí te decimos cuándo se llevará a cabo.

El combate estaba programado para disputarse el sábado 20 de julio pero ahora habrá que esperar más tiempo ya que Mike Tyson tuvo un brote de úlcera y no podrá seguir entrenando para la pelea.

La pelea se iba a disputar en el estadio AT&T de Arlington, Texas y la nueva fecha para el evento será hasta finales de este 2024. También se reagendó el duelo entre Katie Taylor y Amanda Serrano por el campeonato de peso superligero para la misma fecha.

¿Cuándo será la pelea de Jake Paul vs Mike Tyson?

La pelea entre el ex youtuber, Jake Paul, contra el exboxeador, Mike Tyson, se llevará a cabo el próximo viernes 15 noviembre debido a que ‘Iron Mike’ se sintió mal durante un vuelo y se canceló el evento que estaba programado para el 20 de julio.

Mike Tyson tomó un vuelo de Miami a Los Ángeles a finales de mayo y comenzó a tener mareos debido a que le salió un brote de úlcera y después comunicó que ya se encontraba bien pero que sus médicos le dijeron que no podía entrenar.

“Aunque tuvimos que posponer la pelea originalmente, reanudaré el entrenamiento en breve. Agradezco al personal médico que me atendió y a MVP, Netflix y AT&T Stadium por trabajar diligentemente para encontrar la mejor fecha de reprogramación para todas las partes” comunicó Mike Tyson.

Por otro lado, Jake Paul, reaccionó ante el inoportuno evento pues el esperaba con ansias enfrentar a Mike Tyson y esto fue lo que dijo sobre la situación de su rival.

“Apoyo totalmente posponer el evento para que Mike Tyson no tenga excusas cuando llegue la noche de la pelea. No quiero enfrentar a Iron Mike en nada que no sea su mejor nivel, pero no se equivoquen: cuando suba al ring conmigo, estaré listo para reclamar mi victoria con un final sensacional” expresó Jake Paul.

¿En dónde se transmitirá la pelea de Jake Paul vs Mike Tyson?

Después de 19 años sin pelear, Mike Tyson regresará al ring para enfrentar a Jake Paul, de 27 años, el próximo viernes 15 de noviembre y la pelea tendrá algunos cambios.

Primero, el combate se llevará a cabo en viernes en lugar del sábado, como suelen ser todas las peleas de box y segundo, se transmitirá en vivo desde la plataforma de streaming, Netflix.

Por último, los rounds de la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson tendrán una duración de dos minutos en lugar de tres y esta será en la casa de los Dallas Cowboys de la NFL, en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.