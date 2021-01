Ryan García reveló que se retirará a los 26 años para convertirse en activista.

México.- Luego de que seguidores del todavía presidente Donald Trump invadieran el Capitolio de Estados Unidos, el boxeador mexicoamericano Ryan García afirmó que los sucesos fueron consecuencia del odio fomentado por el magnate durante su gestión.

Sin embargo, tales señalamientos hechos en redes sociales no gustaron para nada a los seguidores de Donald Trump, quienes lanzaron fuertes amenazas contra Ryan García, uno de los pupilos del Canelo Álvarez.

“Este debería ser un ejemplo de que lo que publica es lo que inspira, Donald Trump sacó la imagen del odio e inspiró a la gente a hacerlo. Dios esté con nosotros… Esto es América y si tu defiendes esto puedes estar del lado de las mentiras y el odio. Yo elijo pelear contra el odio hasta que muera” Ryan García

Después de las palabras del boxeador mexicoamericano, varios usuarios comenzaron a acosarlo vía mensajes de odio, incluso uno escribió: “¡Eres un animal! Una bala podría destruirte. Tú no actúas como un súper héroe”

Ryan García se retirará para combatir el odio en Estados Unidos

Durante una entrevista que concedió a DAZN, Ryan García, campeón interino del CMB, aseguró que su idea es retirarse en cuatro años, es decir, cuando tenga 26. El que cuelgue los guantes de manera prematura se debe, como explicó, a que desea convertirse en activista y colaborar así con la sociedad.

Incluso García aseveró que desterrar el “odio y la confusión” de Estados Unidos será su pelea más difícil. Aunque eso sí, dejó en claro que antes de ello se enfocará en trascender en el boxeo.

“Sigo pensando en retirarme a los 26 años. Me voy a dedicar a inspirar a la gente de una manera diferente y para jugar mi parte en esta batalla contra el odio y la confusión en Estados Unidos. No sé aún como le voy a hacer, pero sí sé que eso es lo que planeo hacer. Es por eso que me quiero retirar a los 26. Haré lo que tenga que hacer en este deporte, luego me iré a tratar de pelear esa otra batalla” Ryan García