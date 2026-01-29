Uno de los eventos más importantes de la World Wrestling Entertainment (WWE) se llevará a cabo en Arabia Saudita. Te decimos la fecha, horario y dónde ver el evento Royal Rumble 2026.

Evento: Royal Rumble 2026

Fecha: Sábado 31 de enero de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Riyadh, Arabia Saudita

Transmisión: Netflix

Royal Rumble 2026: Hora para ver el evento de WWE

Royal Rumble 2026, evento de la WWE, se realizará el sábado 31 de enero a las 13 horas, tiempo del centro de México, desde Riyadh, Arabia Saudita.

Royal Rumble 2026: Canal para ver el evento de WWE

La participación de los mejores luchadores en Royal Rumble 2026 podrá verse a través de la plataforma Netflix, el sábado 31 de junio a partir de las 13 horas.

¿Qué es Royal Rumble 2026, evento de la WWE que se realizará el sábado 31 de enero?

Royal Rumble 2026 es un evento de la empresa WWE, en el que 30 superestrellas, entre ellas el mexicano Penta Zero Miedo, se enfrentarán en una lucha donde para ganar tendrán que lanzar a sus rivales por encima de la tercera cuerda del ring.

Primero inician dos superestrellas y cada cierto tiempo va ingresando un nuevo luchador hasta el número 30. El ganador será el último que quede en el cuadrilátero, el cuál obtendrá un boleto para pelear por un campeonato máximo en el evento Wrestlemania 42.