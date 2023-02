José Juan Macías la está pasando mal luego de lesionarse y volverse a perder un torneo con el Club Chivas. Ante tal panorama, Ronaldo Nazário, el histórico Fenómeno, le mandó un emotivo mensaje.

De un goleador a otro, Ronaldo Nazário, quienes muchos consideran el mejor delantero de los tiempos recientes, aprovechó las redes sociales para hacerle llegar un mensaje a José Juan Macías.

Apenas la semana pasada, el goleador de las Chivas sufrió una rotura total de ligamento, justo cuando venía saliendo de una lesión similar.

Es por ello que el medio futbolístico se volcó en apoyo a José Juan , goleador de 22 años que no termina de consolidarse pese a que ya tuvo experiencia en Europa.

El mensaje de Ronaldo “El Fenómeno” para JJ Macias 🫶🏻@Chivas pic.twitter.com/ZrCjDF2qoJ — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) February 25, 2023

El mensaje de Ronaldo Nazário a José Juan Macías

Lamentablemente, Ronaldo Nazário es una voz autorizada para hablar del sentir de un jugador cuando se lesiona, pues afecciones de esa clase mermaron su carrera.

Es por ello que, con todo el conocimiento de causa, Ronaldo Nazário le mandó un mensaje a José Juan Macías, goleador del Club Chivas .

“Hola JJ ¿qué tal, ¿cómo estás? Bueno, ya he oído que no muy bien, pero esto pasa, ¿eh? Me ha pasado lo mismo y lo he superado. Espero que tengas la cabeza y la paciencia para volver fuerte ¿Vale? Te mando un gran abrazo, fuerza y que te recuperes pronto”, dijo R9.

Sin lugar a dudas, este mensaje será un aliciente para José Juan Macías, pues Ronaldo es un goleador referente para todo delantero.

Aun así, JJ deberá esperar por lo menos siete y ocho meses para comenzar a integrarse a los trabajos del Guadalajara.

José Juan Macías en goles

Chivas

Partidos jugados: 86

Goles: 27

León

Partidos jugados: 40

Goles: 19

Getafe