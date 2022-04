Ronaldo Nazário acepta que es mejor que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y es que, según el brasileño, ellos y él y son la mejoir generación que cualquiera que le tocó vivir.

Según dijo Ronaldo Nazário, el llamado Fenómeno de los 90 , en una entrevista, que cualquiera de jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo hubiera sido mejor que él.

Es más, Ronaldo puso al mismo nivel a Neymar y a ciertos futbolistas que han puesto el nombre de Brasil en alto.

“Si me preguntan qué generación elegir, digo la nuestra y no tengo dudas… hoy no es que no sean buenos, Cristiano y Messi lo son. Y Neymar… Pero faltan los demás, no han llegado a su nivel”, dijo

Para muchos, sobre todo hablando de los nuevos fans, Lionel Messi y Cristiano Rolando son de los mejores jugadores de la historia.

Más allá de que estos cracks han dominado el mundo del futbol en los últimos tiempos, lo cierto es que para propios y extraños, Ronaldo, es el mejor de delantero y hasta el mejor futbolista de la historia.

Ronaldo Nazário atiende a los medios de comunicación. (ISAAC ORTIZ / Mexsport)

Ronaldo Nazário no se siente más que nadie

Asimismo, Ronaldo Nazário afirmó que su generación es mejor que cualquiera otra, incluidas las que conformaron jugadores como Romario.

Sin embargo, para Ronaldo Nazário, los jugadores de élite de antaño no tenían mucha velocidad y técnica.

Pero no por ello dejó de reconocerles a lo largo de su trayectoria, la cual involucra a equipos como Inter de Milán y Real Madrid.

“Ahora nos hemos encontrado con un nivel físico muy alto por todo el mundo, ya no están los 10 clásicos, lentos y técnicos. Hoy ya no tienen espacio. Pero es cierto que técnicamente nuestra generación iba muy por delante”, comentó.

Ronaldo, un hito en el futbol, formó parte de cuadros como el de los Galácticos, que según para muchos es uno de los equipos que mejor jugó al futbol en los últimos.

Ronaldo Nazario: trayectoria y palmarés