Por más que cueste de aceptar, la realidad es que Roger Federer no es perfecto, es humano, y así lo demostró al errar y propinarle un tremendo pelotazo a Gael Monfils mientras se encontraban entrenando juntos.

Fue la tenista ucraniana Elena Svitolina quien compartió un video en sus redes sociales de una divertida dinámica entre Roger Federer y su esposo Gael Monfils, en donde el suizo tenía que evitar pegarle al francés.

Roger Federer propina brutal pelotazo a Monfils en la peor parte

Monfils estaba recargado contra la pared esperando a que los servicios del suizo no le pegaran, pero no pasaron ni tres golpes, cuando Federer le propinó un tremendo pelotazo, no solo por la fuerza, sino por la zona en donde se lo dio, en sus partes nobles.

El suizo no pudo más que reírse al igual que Svitolina, mientras que Monfils se retorcía un poco del dolor originado por el golpe.

El suizo retuiteó el video y aprovechó para pedirle una disculpa a Gael Monfils, asegurando que no se encuentra muy fino con su puntería.

“Lo siento, Gael Monfils. Estoy fuera de ritmo. Lo intentamos de nuevo en unas semanas” Roger Federer

Roger Federer perdió en el Torneo de Ginebra

Roger Federer regresó a la actividad en este 2021 y lo hizo con una derrota en el Torneo de Ginebra ante el español Pablo Andújar , en el que fue el primer partido del exnúmero uno mundial en tierra batida en casi dos años.

La última vez que el suizo había jugado sobre polvo de ladrillo fue cuando cayó en las semifinales de Roland Garros 2019 ante Rafael Nadal.

El 2020 fue un año muy complicado para Federer, quien tuvo que parar por la pandemia, tiempo en el que fue sometido a dos cirugías en la rodilla. Regresó a las canchas en marzo pasado en el torneo de Doha, donde quedó fuera en los cuartos de final ante Nikoloz Basilashvili.

Roger Federer y su equipo determinarán si jugará Roland Garros, pero su principal objetivo es llegar al 100 por ciento a Wimbledon , donde buscará su novena corona y su 21° título de Grand Slam.

También tiene planeado acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde buscará ganar la medalla de oro, el único gran título que le falta en su impresionante y brillante carrera.