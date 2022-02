El padre de Rogelio Funes Mori revienta a la Selección de futbol de México luego del partido ante Costa Rica, el cual quedó empatado a cero en la cancha del Estadio Azteca.

Miguel Ruperto Funes, padre de Rogelio Funes Mori, quien fue el delantero titula r de la Selección de futbol de México en dicho cotejo, le dio hasta con la cubeta al equipo de Gerardo Martino.

Y es que, por ejemplo, en entrevista con ESPN calificó a Héctor Herrera como un “terrible ‘5′” que no puede dar ni diez pases buenos, aunque se dijo un “hincha” más del Tri desde que ahí juega su hijo.

“Yo vi el partido contra Costa Rica y no puedo creer que un terrible ‘5′ que juega en el Atlético de Madrid, de diez pases que dio, haya dado seis mal. No puedo creer que no abastezcan al ‘9′, así el centro delantero nunca va a llegar a ser el ‘9′ goleador que quiere México, que necesitamos”

Miguel Ruperto Funes