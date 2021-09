La Selección de futbol de México no ha convencido en el inicio de las Eliminatorias de Concacaf y uno de los principales señalados ha sido Rogelio Funes Mori por su falta de gol.

Rogelio Funes Mori tuvo fallas claras en los partidos ante Jamaica y Costa Rica por las que ha sido duramente criticado; no obstante, el ‘Mellizo’ salió a dar la cara.

Fue a su llegada a Monterrey cuando el méxico-argentino aseguró que, desde que fue convocado a la Selección de México, sabía que iba a ser muy criticado.

Rogelio Funes Mori señaló que, pese a las severas críticas que ha recibido, no hay nada que le quite el sueño de seguir representando a la Selección de futbol de México.

“No hay nada que me quite el sueño de seguir en la selección. Voy a seguir de la misma manera como lo he hecho en mi carrera, a seguir mejorando como jugador”

Rogelio Funes Mori