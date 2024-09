Los Juegos Paralímpicos de París 2024 se encuentran en su último día y sucedió algo ridículo, que hasta se podría considerar una injusticia. Descalificaron a una atleta por soltar a su guía a unos metros de la meta.

Esto se dio en la competencia de maratón T12 de los Juegos Paralímpicos de París 2024. Una competencia en la participan atletas con discapacidad visual.

El T12 significa que el campo de visión de la deportista está restringido a un radio de menos de 5 grados, además son capaces de reconocer un objeto a un metro de distancia.

Es por eso que necesitan un guía, si es necesario, para que los ayude. Por supuesto, este también se considera atleta, pues hacen el mismo recorrido.

Ridículo en los Juegos Paralímpicos de París 2024: descalifican a atleta por soltar a su guía a unos metros de la meta

Ya que conocemos lo anterior, pasemos a ver lo que le ocurrió a Elena Congost y a su guía, Mia Carol. Los descalificaron de los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Elena Congost y Mia Carol habían conseguido llegar en tercer lugar del maratón T12 de los Juegos Paralímpicos de París 2024. Sin embargo al momento de llegar a la meta, la atleta soltó la cuerda de su guía.

Lo que pasó fue que Mia Carol, debido a los calambres y la fatiga, estuvo a punto de caerse. Por lo que Elena soltó ese listón para ayudarlo y que no se golpeara.

A pesar de que le sacó 3 minutos al cuarto lugar, el Comité Olímpico se apegó al reglamento (artículo 7.9) que dice que en ningún momento deben soltar la cuerda y por ese motivo están descalificados.

Elena Congost volvió hace unos meses tras un parón donde ha sido madre de cuatro niños.



Hoy ha terminado tercera, pero ha sido descalificada.



Ella ha priorizado ayudar a su guía al llegar a meta.



Estamos Inmensamente orgullosos de Elena y de Mia. #teamEspaña ❤️ pic.twitter.com/7z3WtGeZig — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) September 8, 2024

Elena Congost, atleta descalificada, se encuentra destrozada tras peder la medalla en los Juegos Paralímpicos de París 2024

Por supuesto que la reacción de Elena Congost tras quedar descalificada en los Juegos Paralímpicos de París 2024 fue triste, y dejó estas declaraciones:

“Me gustaría que todo el mundo sepa que no me han descalificado por hacer trampas, sino que me han descalificado por ser persona y por un instinto que te sale cuando alguien se está cayendo y es ayudar o aguantarlo”

Además, Elena Congost mostró su sentir: “Estoy destrozada, la verdad, porque tenía la medalla. Estoy súper orgullosa de todo lo que he hecho y al final me descalifican porque a diez metros de meta dejo ir la cuerda un segundo porque una persona a mi lado se va de morros al suelo y vuelvo a coger la cuerda y entramos a meta”