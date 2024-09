Hoy 2 de septiembre, Gloria Zarza ha dejado su huella en los Juegos Paralímpicos de París 2024 al ganar la primera medalla de oro para la delegación mexicana.

En una competencia llena de emoción en París 2024, Gloria Zarza se mantuvo concentrada y logró imponerse a sus rivales, quienes buscaban arrebatarle la medalla de oro a la mexicana, sin embargo no lo lograron.

Su medalla de oro es el resultado de años de preparación, sacrificio y una mentalidad ganadora que la distingue en el mundo del deporte paralímpico.

¿Quién es Gloria Zarza?

Gloria Zarza Guadarrama es una atleta paralímpica mexicana nacida en San Miguel Zinacantepec, en el Estado de México el 20 de agosto de 1984. Actualmente compite en atletismo adaptado en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

La ahora medallista de oro en París 2024, Gloria Zarza, fue diagnosticada con polio, lo que le provocó luxación de cadera y la dejó sin posibilidades de volver a caminar.

Sin embargo, esta situación no fue un impedimento para empezar a trazar su trayectoria en el deporte a los 28 años. La primera disciplina en la que se probó fue el baloncesto, luego pasó por el lanzamiento de disco, jabalina y finalmente en bala.

Gloria Zarza, la atleta mexicana que ganó oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024 (COPAME)

¿Cuántos años tiene Gloria Zarza?

Actualmente, Gloria Zarza tiene 40 años de edad y pudo celebrar su último cumpleaños en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Gloria Zarza ha pasado casi 12 años de su vida inmersa en el deporte. A través de varias disciplinas, la atleta mexicana ha demostrado su determinación en cada competencia.

¿Qué signo zodiacal es Gloria Zarza?

Al haber nacido el 20 de agosto de 1984, el signo de Gloria Zarza es Leo, uno de los signos de fuego del zodiaco.

¿Cuál es el palmarés de Gloria Zarza?

Desde su impresionante desempeño en Tokio 2020, donde se colgó la medalla de plata, hasta su reciente oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024, Gloria Zarza ha demostrado ser una atleta con una gran mentalidad.

Aunque en su primer intento por conseguir una medalla en los Juegos Paralímpicos se quedó muy cerca de lograrlo, eso no la detuvo y en la siguiente edición logró colgarse el metal de plata.

Gracias a su gran desempeño, también ha sido galardonada por las autoridades del Estado de México, lugar que vio nacer a una gran figura dentro del deporte mexicano.

Ahora, su medalla de oro en París 2024 se une a su lista de reconocimientos y premios:

Medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

Premio Estatal del Deporte del Estado de México 2021

Medalla de oro en el Campeonato Mundial de Para Atletismo 2024

Medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024

Gloria Zarza ganó la primera medalla de oro para México en los Juegos Paralímpicos de París 2024

En una noche mágica en los Juegos Paralímpicos de París 2024, Gloria Zarza Guadarrama hizo historia al convertirse en la primera atleta mexicana en conquistar una medalla de oro en este evento.

Con una actuación que deslumbró al mundo, Gloria Zarza brilló en la prueba de Impulso de bala F54, estableciendo un nuevo récord con una marca de 8.06 metros en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Con este oro, Gloria Zarza no solo ha alcanzado la cima del podio, sino que también ha dejado una huella imborrable en la historia del deporte paralímpico.

¡GLORIA ZARZA LE DA EL PRIMER ORO A MÉXICO! 🥇🇲🇽



La atleta paralímpica brilló en el Impulso de bala F54 con una marca de 8.06, escribiendo su nombre en la historia de México al conquistar la primera medalla de oro en París 2024🏅🙌🏻



📹 Claro Sportspic.twitter.com/8l1TiNyLK8 — Quinto Partido (@quintopartidoof) September 2, 2024

¿Qué dijo Gloria Zarza tras ganar la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024?

Tras su destacada participación y conseguir la medalla de oro, Gloria Zarza agradeció a los fans mexicanos que estuvieron apoyándola y recordó todo el camino recorrido para llegar a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

“Me siento muy contenta, muy feliz, es la primera medalla de oro para México, al finalizar me dijeron oye te tienes que acercar a tocar la campana y en las gradas vi a unas personas portando la bandera de México y gritando mi nombre, no los conozco, pero qué padre saber que hay gente mexicana aquí” mencionó Gloria Zarza.

“He trabajado mucho para ello y sí lo había pensado, lo había soñado, siempre en cada momento me decía hay que entrenar, no hay dolor saldado, no hay cansancio, siempre me desperté soñando en esa medalla y estoy muy contenta” finalizó la ahora medallista olímpica.