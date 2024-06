Lionel Messi tuvo participación en el juego que Argentina ganó por 1-0 ante Chile en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa América 2024, pero estuvo totalmente ‘desaparecido’.

Lionel Messi es de los jugadores que no se ‘achican’ a la hora de ponerse la camiseta de Argentina, y quedó demostrado luego de que se revelara que La Pulga jugó lesionado.

Messi ha logrado aplacar a todos sus ‘monstruos’ que no le permitían trascender con Argentina, pues para ser el vigente campeón del mundo, tuvo que atravesar dificultades de todo tipo.

Una de ellas fue su mentalidad, misma que tuvo que fortalecer para poder vestirse con la camiseta de Argentina y tener el parche que los acredita como los mejores del planeta, esa fortaleza que ha forjado se mantiene vigente, y en el juego ante Chile volvió a quedar demostrado.

Se revela que Lionel Messi jugó con fiebre, gripa, y lesionado

Lionel Messi se mantiene como el líder de la Selección de Argentina, y por ello, aunque llueve, truene o relampaguee, La Pulga sacará el pecho por su nación en el terreno de juego, y eso incluye jugar con fiebre y gripa.

Lionel Messi no tuvo una de sus mejores actuaciones ante Chile, pues se le volvió a ver apagado y sin fortaleza física, no obstante, La Pulga nos sorprendió con un riflazo que sacó la pintura de la base inferior del poste en la portería de Claudio Bravo.

Una de las situaciones que llamó la atención fue cuando Lionel Messi tuvo que ser atendido por el staff de la albiceleste debido a una molestia muscular que tenía en su pierna derecha, misma que tuvo que ser masajeada para destensar el músculo.

Esa lesión, mencionó Messi, fue debido a que se siente con una sobrecarga muscular, que “salió de la nada”, y como tiene dolor de garganta y algo de fiebre, eso pudo pasar factura en su cuerpo durante el partido ante Chile.

Messi revela si se perderá la Copa América 2024 por lesión

La lesión que tiene Messi sorprendió a propios y extraños, pues aunque La Pulga no tiró la toalla, sí se le vio mermado durante el encuentro ante Chile, por lo que fue el mismo argentino el que reveló su estado de salud.

“Me siento adolorido, llevo un par de días con dolor de garganta y con fiebre, eso me pasó factura el día de hoy, no es nada viejo, supongo que eso me pasó factura”…

“En estos días voy a analizar cómo me siento, son muchos partidos seguidos, muchos viajes, y con la clasificación en la bolsa, analizaremos lo que se viene”, dijo Lionel Messi luego del juego entre Argentina vs Chile.

Messi seguirá con su recuperación, y es probable que Argentina decida guardarse a su mejor hombre en el duelo ante Perú, aunque la determinación de Lionel será la que dicte si juega o no en el último partido de la fase de grupos de la Copa América 2024.