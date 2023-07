La etapa de Hirving Chucky Lozano en el futbol de Europa estaría cerca de terminar, ya que el jugador mexicano está a una firma de ser parte del LAFC en la MLS.

Después de conquistar el campeonato con el Napoli en la Serie A de Italia, los rumores acerca del futuro del Chucky Lozano en el futbol, lo han puesto en varias ligas alrededor del mundo, pero el mexicano está cerca de ser compañero de Carlos Vela en el LAFC.

El LAFC no se quiere quedar atrás en la MLS, luego de que el Inter Miami soltó un bombazo firmando a Lionel Messi, así que el Chucky Lozano es la apuesta con la que busca recuperar la atención.

Chucky Lozano (captura)

A cambio de una millonada, el Chucky Lozano sería nuevo jugador del LAFC

Según información de DeportesKC, Chucky Lozano se olvidaría de enfrentar a los mejores equipos del mundo, a cambio de varios millones de pesos que le ofrece el LAFC.

Más de 330 millones de pesos sería la tentadora oferta que está por convencer a Hirving Chucky Lozano para ser parte del LAFC de la MLS.

De acuerdo al informe de DeportesKC, la propuesta del LAFC para conseguir el contrato del Chucky Lozano fue hecha hace varias semanas, pero cada vez es más posible que el canterano del FC Pachuca la acepte.

La realidad es que el futuro del Chucky Lozano es incierto, pues aunque fue tomado en cuenta para estar en la pretemporada del Napoli, tal parece que al campeón de Italia no le interesa que el mexicano siga en el club.

Sin lugar en el Napoli, el Chucky Lozano aceptaría oferta del LAFC

Se rumora que el Chucky Lozano no es del agrado del entrenador del Napoli Rudi García, razón por la que aceptaría la oferta del LAFC.

El Chucky Lozano no tuvo actividad en el primer partido amistoso del Napoli contra el Hatayspor, y la goleada de los italianos confirmó que el ex FC Pachuca no es necesario en el ataque celeste.

Aunque el futuro del Chucky Lozano está cerca de la MLS con el LAFC, también tiene posibilidades de mantenerse en el futbol de Europa, o en otra liga de ese continente, por lo que tendrá que decidir pronto qué le conviene más.

Este miércoles 2 de agosto, el Napoli enfrentará a Girona FC, y el Chucky Lozano estará en la mira, ya que podrían ser los últimos minutos del jugador mexicano en el futbol italiano, al menos en esta etapa.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok